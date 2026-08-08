Petroleros jerárquicos rechazaron una reducción de hasta el 23% en contratos de Halliburton con empresas neuquinas.

El Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa expresó su rechazo a la decisión de Halliburton Argentina de aplicar una reducción de hasta el 23% sobre los contratos vigentes con empresas proveedoras de la Cuenca Neuquina.

La organización gremial manifestó su respaldo al reclamo realizado por la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (FECENE), que plantea la necesidad de defender a las empresas regionales frente a la medida.

El secretario general del sindicato, Manuel Arévalo, advirtió que la situación podría tener impacto sobre la continuidad de la actividad de las empresas afectadas y, en consecuencia, sobre las fuentes laborales.

“Las y los trabajadores y sus familias dependen de la continuidad y el normal desarrollo de la actividad de las empresas afectadas”, sostuvo Arévalo. Según planteó, cualquier medida que comprometa la sustentabilidad de esas compañías puede repercutir de manera directa o indirecta sobre los puestos de trabajo de cientos de trabajadores neuquinos.

En ese sentido, el dirigente remarcó la importancia de las empresas regionales para el desarrollo de la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta.

“Vaca Muerta no puede crecer debilitando a las empresas de nuestra región, que generan puestos laborales y acompañan el crecimiento de la actividad hidrocarburífera”, afirmó Arévalo. Y agregó que defender a esas compañías implica también proteger el trabajo y el sustento de numerosas familias.

Desde el sindicato señalaron que respaldarán el reclamo de FECENE y solicitaron a Halliburton Argentina que reconsidere la decisión.

Además, la organización gremial pidió la apertura de una instancia de diálogo entre las partes para buscar una solución que permita preservar a las empresas neuquinas y, principalmente, las fuentes de trabajo vinculadas a la actividad.

El comunicado fue difundido este sábado 8 de agosto de 2026 y lleva la firma de Manuel Arévalo, secretario general del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa.