Los Pumas jugarán de local en la cancha de Independiente

La Unión Argentina de Rugby confirmó hoy que el test entre Los Pumas y Sudáfrica del sábado 17 de septiembre, por la quinta fecha del Rugby Championship, se mudará al estadio de Independiente ante el mal estado del campo de juego de Vélez Sarsfield.

«Hace unos días la cancha estaba en perfectas condiciones, pero luego se advirtió el deterioro, situación que no han logrado solucionar, y es indispensable cumplir con los requisitos que un espectáculo de este nivel merece y que South African, New Zealand, Australia and Argentina Rugby (Sanzaar) solicita», publicó la UAR en un comunicado.

La inspección de la UAR se produjo hoy y constó que el estado del campo de juego no era óptimo para el choque internacional.

«La UAR pide disculpas por las molestias ocasionadas por este cambio de último momento, que resulta totalmente ajeno a su responsabilidad, dado que existía un expreso compromiso por parte de quienes debían asegurar que el terreno estuviera en las condiciones apropiadas para una función de esta jerarquía, como lo estuvo al momento de la contratación, y de otros eventos allí disputados pero que, desafortunadamente, no se mantuvieron», agregó el comunicado.

El test entre Los Pumas y Sudáfrica mantendrá el horario originalmente programado (16.10) y la UAR informará en breve la distribución de los lugares en la cancha de Independiente con la condición de garantizar «las ubicaciones establecidas por las localidades adquiridas y a las que se accederá con las entradas ya entregadas».

El césped del estadio José Amalfitani lleva varias semanas con problemas. De hecho, Flamengo de Brasil puso reparos en él durante la previa de la semifinal de ida de la Copa Libertadores. Más allá del reclamo, el equipo brasileño goleó 4-0 y cerró la serie con la victoria 2-1 en Río de Janeiro para su pase a la final.