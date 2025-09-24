Los Pumas llegan con confianza al cruce con Sudáfrica por el Rugby Championship: «Vinimos a ganar»

Los Pumas ya se preparan para el duelo clave ante Sudáfrica, por la quinta fecha del Rugby Championship. En la previa, dos jugadores palpitaron el cruce y no ocultaron su confianza para lograr el triunfo.

Justo Piccardo y Mayco Vivas dialogaron con Scrum en la previa del encuentro y analizaron los puntos a mejorar de cara al duelo con los Springboks. «Yo creo que viendo los dos partidos, tenemos que mejorar por ahí los últimos 20 minutos, que también es que hablamos donde ellos hacen muchos puntos y donde a nosotros en esta etapa nos tocó recibir también más puntos. Creo que hay que estar más concentrados ahí», aseguró Piccardo.

En ese sentido, el centro sentenció que buscará el triunfo clave para posicionarse en torneo. «Sudáfrica, bicampeón del mundo, acá en el Kings Park de local, ya eso de por sí habla por sí solo, son un tremendo equipo, vienen de hacerle 45 puntos a los All Blacks, no es poca cosa. Pero bueno, nosotros vinimos acá a ganar también. Creo que si no estamos para otra cosa, para eso ni vengamos. Vinimos acá a ganar, a poner pie y bueno, y eso buscamos el sábado«, planteó.

Los Pumas palpitan el cruce con Sudáfrica por el Rugby Championship

Por su parte, Vivas opinó sobre la importancia del pack de forwards para este cruce. «Los forwards estamos mostrando una buena actitud en los últimos partidos que venimos teniendo. Sabemos que también es el punto fuerte de ellos, que donde se quiere ganarse fuerte y vamos a ir a competir ahí», sostuvo.

Antes de finalizar, el primera línea se refirió al scrum de Sudáfrica y opinó que «a verdad que lo tienen muy bien entrenado y es uno de sus puntos fuertes que tienen dentro del partido donde sacan mucho provecho. Pero nosotros también venimos muy bien y vamos por un gran partido también en ese punto», cerró.