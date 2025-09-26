Los Pumas, por otro impacto contra Sudáfrica, en el Rugby Championship: formaciones, hora y TV

Los Pumas y Sudáfrica se enfrentarán este sábado, desde las 12:10, por la quinta fecha del Rugby Championship 2025, en un duelo clave para Argentina en su lucha por el título. El encuentro se disputará en el Estadio Kings Park, ubicado en la ciudad Durban.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi sumó dos victorias y dos caídas. Comenzó perdiendo ante Nueva Zelanda (24-41), pero luego se desquitaron con un inolvidable 29-23; y ocurrió lo mismo con Australia: caída por 28-24 y soñado 28-26 en la revancha.

Sudáfrica también ganó y perdió contra Australia y los All Blacks, aunque pero logró sumar un punto extra más que Argentina y por eso está segundo, a una unidad de los Wallabies, líderes en soledad. El equipo africano está obligado a vencer a Los Pumas en ambos encuentros y esperar que Australia deje puntos contra Nueva Zelanda para ser campeón.

Los Pumas y el sueño de ganarle a otro gigante

Estos resultados dejaron a Los Pumas en el cuarto y último lugar de la tabla de posiciones con 9 puntos, aunque los cuatro equipos ganaron dos partidos y cayeron en los otros dos. Ganarle a Sudáfrica como visitante no será tarea sencilla, pero si Los Pumas quieren seguir soñando con campeonar en el Rugby Championship no tienen otro resultado posible que asegurar la victoria. Ya tumbaron a los otros dos gigantes y sueñan con el tercero.

Formaciones, hora y TV

Sudáfrica: Ox Nche, Malcolm Marx, Thomas du Toit, Eben Etzebeth, Ruan Nortje, Siya Kolisi, Pieter-Steph du Toit, Jasper Wiese, Cobus Reinach, Sacha Feinberg-Mngomezulu, Ethan Hooker, Damian de Allende, Canan Moodie, Cheslin Kolbe y Damian Willemse. DT: Rassie Erasmus

Argentina: Mayco Vivas, Julián Montoya, Joel Sclavi, Franco Molina, Lucas Paulo, Pablo Matera, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró, y Juan Cruz Mallía. DT: Felipe Contepomi

Árbitro: Angus Gardner (Australia)

TMO (Television Match Official): Brett Cronan (Australia)

Estadio: Kings Park, Durban

Hora: 12:10

TV: ESPN