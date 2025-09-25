El regreso de Alejandro Moreno a Roca RC: “Es un gran desafío y si trabajamos juntos se pueden hacer grandes cosas por el rugby”

Alejandro Moreno se siente como en casa. Como si el paso del tiempo no fue dejando sus huellas en el cuerpo, la procesión va por dentro y en los sentimientos. Parado en el centro de la cancha principal del Roca Rugby Club, donde tantas veces dejó la piel y conoce muy bien cada espacio, ahora da indicaciones, ordena un ejercicio al plantel superior con la misma pasión de los tiempos de esplendor que lo tuvieron como protagonista.

Han pasado 28 años de su partida del club, allá por diciembre de 1997, y es tiempo de volver tras una exitosa carrera como jugador en el máximo nivel y luego como entrenador en la actualidad.

El teléfono sonó de manera inesperada, pero no hubo casi tiempo para dudarlo. El destino estaba marcado y era cuestión de tiempo. Moreno está de regreso en Roca RC, con todo lo que eso implica para el futuro del Rojo.

“Se dio realmente por sorpresa. Yo estuve en Pucará desde el 2017 hasta el 2020 y después me fui a Milán, donde soy director de la academia de Martín Castro Giovanni, que es una academia de verano europeo que se extiende por dos semanas en julio y ahí manejamos cuatrocientos chicos. Pero en un momento Pucará me dijo que este año me iban a renovar por dos más y en ese interín me llamo el presidente, Santiago Bonfiglio, que tenía la propuesta para que yo vuelva al club a Roca y como no voy hace tanto tiempo con mi familia la verdad que ese día nos alegró mucho y es un desafío muy grande. Lo tomo con mucha responsabilidad y si bien vamos a estar más cerca de la familia, es algo muy bueno para todo el rugby del Valle y la Patagonia. Es el primer club que va a tener a alguien full time y contratado y me toca a mí. Fue una sorpresa, no estaba planeado y ni bien Santiago y Pablo Dominic me lo propusieron la respuesta mía fue muy fácil. En diciembre nos juntaremos para empezar otro capítulo y realmente si todos trabajamos juntos vamos a hacer grandes cosas parar el Roca RC, para el rugby de la región y la Unión Alto Valle», comentó Alejandro Moreno sobre su vuelta a Roca RC como coordinador general del club, a partir de 2026.

Con respecto a sus objetivos en esta nueva etapa dejo en claro lo siguiente. “Mi objetivo es que mejore el club que se llene de chicos y chicas, que mejoremos la institución, la infraestructura y tengamos un gimnasio acorde, que tengamos un entorno positivo para mejorar. Los resultados van a venir si hacemos las cosas bien y respetamos los procesos y estamos todos en la misma sintonía. El club está abierto a toda la comunidad, a la sociedad y próximamente tendremos charlas con el municipio y con la Secretaría de Deportes para llevar adelante varios proyectos en conjunto”.

Moreno asumirá la coordinación general de Roca RC desde 2026 y en esta primera etapa tendrá un contrato de dos años. Pero el proyecto es a largo plazo. “Voy a ser el coordinador general del club. El objetivo primordial es la formación constante e integral de los entrenadores, desde infantiles, juveniles y en el plantel superior voy a estar a la cabeza con el grupo de entrenador que ya está al que me sumaré. El objetivo es formación constante de cada entrenador en la estructura del club que son muy importantes. Su esfuerzo y su tiempo son de un valor incalculable para la formación y desarrollo de los chicos. También con los talleres de destrezas mentales se van a realizar charlas y talleres para los padres en la parte de nutrición y preparación física. Vamos a tener el gran desafío que las familias de los chicos y chicas sea parte de la institución. Se apunta a aumentar el infantiles, prejuveniles y juveniles. Ese es el objetivo principal y mejorar la calidad deportiva en general. Vamos a tener talleres de destrezas mentales con tres profesionales. Mejorar la parte física y mejor la estructura del gimnasio y sobre todo mejorar el entorno. Hacer actividades específicas en los barrios, en torno al club y en las escuelas. Eso hay trabajarlo en forma consensuada y en conjunto con diferentes instituciones”, destacó Alejandro.

El expilar de Los Pumas e Italia ya estuvo dando los primeros pasos en el club rojo.

“El desarrollo de jugadores, detección de talentos, seguir mejorando las fortalezas de los chicos que ya están en los seleccionados del Alto Valle en Sub 16 y 17. Vamos a ir detectando talentos desde los 13 años. Se puede guiar a los chicos y talentos hacia su mejor expresión cuando llegan a los 18-19 años”, aseguró Moreno.

«Mi objetivo es que mejore el club que se llene de chicos y chicas, que mejoremos la institución» Alejandro Moreno

En el camino pasaron 28 años, mucho camino recorrido por el expilar de Los Pumas y la selección de Italia, pero con la certeza de que la vuelta era posible en algún momento.

“Mi sentimiento después de tanto tiempo es de una alegría enorme. Que me hayan elegido es una gran responsabilidad y un honor poder ser parte de este proyecto y voy a dar todo para que sea lo más fructífero posible para la institución y que pueda quedar en el tiempo. Esta primera etapa es de dos años, pero a los procesos deportivos hay que darles tiempo y trabajo constante, planificación y organización. Tener una línea de trabajo desde los más chicos a los más grandes”.

Moreno en diálogo con Saúl Vilcavil, uno de los entrenadores de Roca RC.

En cuanto a cómo encontró el club en esta vuelta, no deja de sorprenderse por el crecimiento que tuvo en los últimos años. “La estructura del club me sorprendió, como creció en general, la calidad de las canchas, la iluminación todo el predio alambrado. Siempre hay para mejorar y hacer, pero desde que me fui hasta ahora se dio un cambio espectacular. Estoy agradecido a todos de volver y estar al lado de los viejos amigos que compartimos cancha y vestuario. Como le dije a los chicos: salí de ahí y crecí ahí y todos pueden tener un desarrollo dentro de este deporte y de esta gran institución de la Patagonia. Estoy muy expectante por empezar en el club cuando nos mudemos con la familia en diciembre y creo que lo mejor está por venir”.

En el Roca RC se lleva adelante un trabajo importante en lo deportivo y social, en distintos aspectos. “Todos los que están trabajando ahora en el club son muy importantes y lo que hacemos es sumarle a los que ya están para que sea más efectivo y que los procesos sean duraderos y constantes con un aprendizaje total. Estamos abiertos a dialogar con las empresas para poder sumar sponsors al club y las colaboraciones que puedan ayudar en el desarrollo integral de los chicos y en toda la estructura del club”, concluyó Moreno.