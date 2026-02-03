Los Pumas tienen fixture confirmado para el Mundial de Rugby 2027

Este lunes se sorteó el fixture del Mundial de Rugby 2027, que se llevará a cabo en Australia desde el 1° de octubre hasta el 13 de noviembre. Los Pumas serán los cabezas del grupo C y ya conocen el recorrido que harán en la primera ronda del certamen.

El seleccionado argentino debutará ante Canadá, que en los papeles será el rival más accesible del grupo. El duelo será el lunes 4 de octubre a las 5:45 en Brisbane. Luego, se enfrentarán a España en Melbourne el domingo 10 a las 1:15 AM. Cerrarán la fase de grupos el viernes 15 frente a Fiyi en Adelaida, a partir de las 23:45, en el partido donde se espera que se defina el primer puesto de la zona.

Gracias a su buena posición en el ranking mundial (6°), Argentina fue cabeza de serie en el sorteo de grupos y evitó enfrentar en primera ronda a los grandes candidatos al título. Si el equipo de Felipe Contepomi avanza como líder del grupo, jugará el domingo 24 (0:15 hs) en Sydney contra un tercero. Si avanza como segundo, enfrentará un día antes en esa misma ciudad al segundo del grupo F.

Pablo Matera, uno de los puntos altos en 2025.

El partido inaugural estará protagonizado por el seleccionado local y Hong Kong, en Perth el viernes 1° de octubre a las 5:45. Por otro lado, la gran final se llevará a cabo en Sydney.

Los Pumas buscarán tener un buen papel en el continente oceánico. El Seleccionado argentino fue semifinalista en 3 de las últimas 5 Copas del Mundo, obteniendo el 3° puesto en Francia 2007, el mejor resultado histórico en un Mundial.

*Horarios de Argentina

Horarios confirmados para el Seven de Perth

Luego de un flojo fin de semana en Singapur (7° posición), el Seven de Los Pumas vuelve a la cancha este fin de semana en Perth, Australia. El conjunto albiceleste integrará el grupo A junto a Fiyi, Sudáfrica y España. Todos los encuentros de la fase de grupos se disputarán el próximo sábado.

Arrancará su recorrido ante Fiyi, a las 1:20. Luego, se verá las caras contra Sudáfrica desde las 4:14 y cerrará la primera etapa frente a España, a las 7:30. Los dos primeros del grupo avanzarán a las semifinales.