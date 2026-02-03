Un titular de la Selección Argentina se lesionó y podría perderse la Finalissima

Desde Europa llegan malas noticias para Scaloni. La Selección Argentina enfrentará a España el próximo 27 de marzo por la Finalissima y el DT albiceleste podría no contar con un futbolista titular.

Se trata de Giovani Lo Celso. El jugador del Betis sufrió una «lesión miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior de su muslo derecho«, informó esta mañana el club español. Además, remarcaron que no hay fecha establecida de regreso y aclararon que todo dependerá de su evaluación. La lesión ocurrió el pasado 22 de enero, frente al PAOK por Europa League. Otra pieza clave que se lesionó ese mismo día es Nicolás Tagliafico, pero el lateral llegaría sin problemas a la Finalissima.

Para recuperarse en condiciones óptimas, se necesitan entre seis y ocho semanas. De esta manera, se pone en serio riesgo su presencia en el duelo de los campeones continentales, donde se pondrá en juego un título. El ex Rosario Central fue titular en los últimos tres partidos de la Selección Argentina, remarcando su protagonismo a tan pocos meses del Mundial.

Cabe destacar que el mediocampista se perdió Qatar 2022 por una lesión muscular. Luego, tuvo revancha en la Copa América 2024. Por eso, el futbolista de 29 años buscará su segunda convocatoria a una Copa del Mundo, tras ser parte de Rusia 2018 donde no disputo ningún minuto.