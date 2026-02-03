La contundente respuesta de Boca a una oferta millonaria por el Changuito Zeballos

Boca vive días de incertidumbre en el mercado de pases. Tras vencer a Newell’s por 2-0 el pasado domingo, se volvió a poner el foco en el posible tercer refuerzo de este mercado de pases. Luego de que sonaran algunos nombres, llegó de sorpresa una oferta a las oficinas del club de La Ribera.

En las últimas horas, el CSKA Moscú envió una nueva propuesta al Xeneize por el Changuito Zeballos: 10 millones de dólares por el pase. El extremo de Boca pasa por un gran momento y varios clubes del futbol europeo ya depositaron sus ojos en él.

El Changuito levantó su rendimiento en el último tramo de 2025.

La respuesta fue rápida: un no rotundo. Desde la dirigencia azul y oro le aclararon al equipo ruso que solo saldrá por la clausula de rescisión, que es de 20 millones. Igualmente, Boca no está dispuesto a desprenderse del futbolista, tal es así que está en tratativas una renovación de contrato con una mejora salarial, ya que su vínculo con el Xeneize finaliza a fin de año. Además, el futbolista de 23 años está cómodo en Boca y desea continuar en el futbol argentino, en un año donde el equipo de Úbeda volverá a disputar la Copa Libertadores.

Esta novela todavía no llegó a su fin. Se cree que en los próximos días el CSKA volverá a la carga con una propuesta más atractiva. En este mercado de pases, el Napoli sondeó al jugador, pero rápidamente fue desestimado por varios obstáculos, entre ellos, el Fair Play Financiero.

¿El Xeneize va por un delantero?

Tras la grave lesión de Rodrigo Battaglia, que lo dejará afuera de las canchas por aproximadamente seis meses, el Xeneize recibió la posibilidad por reglamento de incorporar a un futbolista en los próximos diez días.

Los puestos apuntados son un extremo y un centrodelantero, aunque solo podrá sumar un jugador con este cupo por lesión. Tras la salida de Brian Aguirre a Estudiantes, el sector derecho del ataque quedó despoblado y se buscaría algunas alternativas: por el momento no hay nombres concretos.

Diferente es el caso del «9», ya que se habla del posible arribo de Ezequiel «Chimy» Ávila, actualmente en el Betis. No sería una negociación sencilla, ya que de darse seguramente será por una venta. Cabe destacar que todavía no ha llegado ninguna oferta al club español.