Los Pumas van por la revancha ante Sudáfrica: «La imagen que dejamos no es la que queremos»

Los Pumas ya dejaron atrás la dura derrota por 67-30 ante Sudáfrica en Durban y ya comenzaron a preparar su última presentación en el Rugby Championship. El combinado nacional tendrá revancha el próximo sábado en Londres frente a los Springboks.

En la previa del segundo cruce con el elenco africano, Andrés Bordoy, entrenador asistente de Felipe Contepomi, dialogó en Scrum y lanzó una dura autocrítica sobre el desempeño de la selección de rugby argentina.

«La imagen que dejamos no es la que queremos y esa es la motivación nuestra. Realmente hacer lo que dijimos que queríamos hacer y llevar a la cancha ese juego y esa defensa que nos caracteriza. Ser competitivos y estar en partido. Creo que esa es la motivación», planteó luego de la caída en el Kings Park.

El entrenador dejó en claro que pese al desgaste de la temporada, el grupo está prepara para el cierre del torneo: «Más allá de eso, si bien es la quinta semana y es el último partido del campeonato, el equipo está bien y la semana de entrenamiento fue buena«.

El análisis de Los Pumas desde adentro

En ese sentido, Bordoy dio detalles acerca del análisis interno del cuerpo técnico: «Nos preguntamos como staff qué podríamos haber hecho mejor y yo creo que fue muy buena la semana. Hay algunas respuestas que tenemos que seguir encontrando pero las vamos a encontrar rápidamente. La motivación va a ser cambiar la imagen».

Y cerró con una reflexión de cara al choque con Sudáfrica que será una revancha: «Más motivación que esa a nosotros como argentinos, con lo que nos duele, no hay».