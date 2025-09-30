Franco Colapinto en el GP de Singapur de Fórmula 1: el recuerdo de la maniobra que sorprendió a todos

Este fin de semana Franco Colapinto intentará mantener su nivel y sumar sus primeros puntos de la temporada con Alpine en el GP Singapur de Fórmula 1. El circuito callejero de Marina Bay le trae buenos recuerdos al argentino, sobre todo por aquella maniobra audaz que protagonizó en 2024 en la largada con el Williams.

En 2024, cuando todavía corría con Williams, Colapinto se animó a una espectacular largada en Marina Bay, saltó del 12° al 9° lugar en la primera curva, en una maniobra que sorprendió a todos y generó incluso la queja de su entonces compañero Alexander Albon. Aquel día terminó 11°, muy cerca de los puntos.

Este fin de semana volvemos al Circuito de Singapur donde Franco el año pasado hacia esta tremenda largada que dejó a todos boca abierta. #SingaporeGP #FrancoColapinto #F1 pic.twitter.com/CX87Dy7kCG — Lucho Yoma (@LucianoYoma) September 29, 2025

En 10 de las 15 ediciones, el ganador partió desde la pole. Sebastian Vettel es el máximo ganador con cinco triunfos, seguido por Lewis Hamilton con cuatro. Max Verstappen nunca logró ganar aquí pese a sumar tres podios. En 2024, Lando Norris se quedó con la victoria.

Las claves del GP de Singapur: exigencia física

El GP de Singapur es reconocido como una de las pruebas más duras del calendario. Con 62 vueltas en condiciones extremas de humedad (superior al 70%) y temperaturas de hasta 60°C dentro del habitáculo, los pilotos pueden perder hasta tres kilos en carrera. Colapinto, que ya demostró un gran estado físico en categorías menores, tendrá un nuevo examen en este aspecto.

GP de Singapur, un circuito de pocas chances de sobrepaso

El trazado urbano de Marina Bay sufrió modificaciones en 2023 y quedó con 19 curvas en 4.940 metros. La incorporación de una recta de 400 metros después de la curva 16 abrió un poco las posibilidades, pero los sobrepasos siguen siendo escasos, incluso con cuatro zonas de DRS. La clasificación, por lo tanto, será clave para las aspiraciones de Colapinto.

Estrategias y neumáticos

Pirelli mantuvo la elección del año pasado: C3 (duros), C4 (medios) y C5 (blandos). En una pista de alto desgaste térmico, los compuestos medio y duro aparecen como la opción más lógica. Sin embargo, el blando puede ser útil en un stint corto si aparece un Safety Car, algo habitual en Singapur.

Antecedentes y estadísticas

Colapinto sabe que no la tendrá fácil con un Alpine que aún no le permite pelear de igual a igual con los equipos de punta. Sin embargo, su capacidad de adaptación y agresividad en las largadas lo convierten en una de las atracciones del fin de semana.

Con información de TyC Sports