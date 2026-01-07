Luis Advíncula rescindió su contrato y se despide de Boca

Continúan las salidas en Boca. Esta mañana, Luis Advíncula rescindió su contrato en el Xeneize y ya no vestirá la camiseta azul y oro. El acuerdo contractual lo vinculaba al club hasta diciembre de 2026, pero el peruano quiso salir ante los pocos minutos que venía teniendo. Todo parece indicar que el futbolista continuará su carrera en Alianza Lima.

El peruano llegó al club a mediados de 2021 y se va luego de disputar 169 encuentros con el Xeneize, convertir 6 goles y levantar 4 títulos. En el recuerdo del hincha quedarán el gol de la gran remontada frente a Deportivo Pereira y el golazo frente a Fluminense, que significó el empate transitorio en la final de la Copa Libertadores.

Advíncula no tenía el protagonismo deseado en los últimos meses. En junio, mientras se disputaba el Mundial de Clubes, perdió el puesto con Juan Barinaga y nunca volvió a tener el gran nivel que logró en 2023. Su salida del club también se da por el deseo de terminar su carrera en su tierra natal. A pesar de nunca vestir la camiseta de Alianza Lima, Advincula es confeso hincha del club

¿Cómo queda el panorama en el lateral derecho?

Tras la inesperada salida de Advíncula, se abre una gran incógnita sobre el lateral derecho. Afianzado durante todo el segundo semestre de 2025, Barinaga será el titular indiscutido en el arranque del torneo. Pero la gran pregunta es qué pasará con Lucas Blondel.

El ex Tigre fue relegado sin ningún motivo claro durante toda la temporada pasada y el último partido que disputó fue en mayo, hace más de siete meses. Cuando parecía que saldría a préstamo a Argentinos Juniors, se le abre esta gran oportunidad de pelear el puesto. El futbolista deseaba salir del Xeneize en este mercado de pases ante las nulas oportunidades que tenía con Úbeda. Además, el lateral tiene grandes chances de ser convocado por Suiza a la próxima Copa del Mundo.

Ante esta salida, quien subirá al plantel de Primera será Dylan Gorosito, de gran desempeño en el último mundial sub-20. Está casi descartada la posibilidad de que la dirigencia xeneize salga a buscar un lateral derecho.