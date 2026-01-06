Boca espera por Hinestroza, que no se presentó en los entrenamientos de Atlético Nacional

Este miércoles se cumple un mes de la eliminación de Boca ante Racing en las semifinales del Torneo Clausura. Sin embargo, el Xeneize todavía no cerró ningún refuerzo y, a pocos días de que termine 2025, ratificó a Claudio Úbeda como su director técnico.

El nombre que más cerca parecía estar era el de Marino Hinestroza, quien incluso se perfilaba para iniciar la pretemporada con Boca el viernes 2 de enero, junto al plantel profesional. No obstante, la negociación se enfrió y el extremo continúa en Medellín, aunque faltó a los dos primeros entrenamientos de Atlético Nacional.

En las últimas horas, Hinestroza fue fotografiado entrenando de manera individual en un hotel de Medellín, imagen que fue publicada por Pablo Sierra, periodista colombiano. Junto a la foto, escribió: “En la víspera de lo que será la venta de Marino Hinestroza al exterior, con varios equipos interesados, el extremo fue visto por un hincha en un hotel de Medellín entrenando individualmente”.

Además, agregó: “Entre las partes involucradas, cuidan al jugador mientras se resuelve esta semana su futuro”. Lejos de esquivar la polémica, el futbolista respondió en redes: “Tantos idiomas y decidiste hablar con la verdad”.

Existen versiones cruzadas en torno al posible traspaso. Desde Boca, aseguran que el acuerdo entre clubes está cerrado en una cifra cercana a 5 millones de dólares, y que solo resta resolver una diferencia entre el jugador y Atlético Nacional por un porcentaje de la venta que le correspondería a Hinestroza y que el club colombiano no estaría dispuesto a reconocer.

Desde Colombia, en cambio, afirman que no hay acuerdo, ya que Boca no alcanzó el monto pretendido. Además, anticipan que el futbolista será sancionado por sus dos ausencias en la pretemporada.

Mientras tanto, Juan Román Riquelme se muestra conforme con el plantel actual y no parece apurado por cerrar incorporaciones. El Xeneize debutará en el Torneo Apertura el domingo 25 de enero, cuando visite a Deportivo Riestra.