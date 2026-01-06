Un equipo español a la carga por Kevin Zenón: ya negocia con Boca

Eduardo “Chacho” Coudet, actual director técnico del Alavés, equipo que marcha 13° en la liga española con 19 puntos, está interesado en Kevin Zenón.

Según informó César Luis Merlo, el club español y Boca Juniors se encuentran negociando un préstamo por 18 meses, con un cargo de 1 millón de dólares. Aún resta que ambas instituciones se pongan de acuerdo en el monto de la opción de compra, que deberá conformar a las dos partes.

No es la primera vez que lo busca el Alavés. Ya había pasado en el mercado de invierno de 2025, cuando el club español, que ya era dirigido por el Chacho, ofertó un préstamo por un año con opción de compra, rechazado porque el Xeneize se desprendía de él solo con una venta. Ahora, con un Zenón relegado, la negociación puede cambiar.

El mediocampista tuvo una segunda mitad de año con muy poca continuidad, e incluso en algunos encuentros no fue convocado. Con Claudio Úbeda nunca fue titular y vería con buenos ojos una salida al exterior.

El volante de 24 años llegó al club de la Ribera en enero de 2024, proveniente de Unión de Santa Fe, y tuvo un rendimiento sobresaliente en sus primeros meses bajo la conducción de Diego Martínez. En ese momento despertó el interés del Hoffenheim alemán, pero Juan Román Riquelme decidió retener al jugador.

Luego, con Fernando Gago, fue casi siempre titular, y con Miguel Ángel Russo integró el once inicial en sus primeros partidos, incluso en el Mundial de Clubes. Sin embargo, tras el certamen disputado en Estados Unidos, el zurdo perdió terreno y no volvió a ganarse un lugar entre los titulares.