En Italia volvieron a dudar de la continuidad de Paulo Dybala y reconocen el interés de Boca

Paulo Dybala no tiene un futuro claro en Roma que ilusiona a Boca.

El año recién comienza y Boca todavía no sumó refuerzos en lo que va del mercado de pases, pero todas las miradas ya se posan en el próximo. Y la razón tiene nombre y apellido: Paulo Dybala, cuyo futuro en Roma parece empantanarse cada vez más con el correr de los días, a menos de seis meses para quedar libre.

En ese sentido, el interés Xeneize se mantenga vigente, más aún cuando los reportes provenientes de Italia alimentan su ilusión. En la última fecha de la Serie A, este martes Roma venció a Lecce por 2 a 0 con una asistencia del delantero argentino.

La asistencia de Paulo Dybala en el triunfo de la Roma

Jajajajaja el pase que mete Dybala, pensar que en 6 meses va a estar tirando paredes con el chango pic.twitter.com/tK1zqVq2C2 — EDITS BOKE (@EditsBoke) January 6, 2026

“La magia que acompañó al argentino en los últimos años ya no es una certeza, y el club está considerando cuidadosamente su futuro“, escribieron desde el medio partidario Forza Roma, apoyándose en el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, para agregar que “las conversaciones sobre una renovación de contrato no están despegando“.

En ese sentido, para la alegría en La Ribera, el portal desestimó indirectamente los rumores sobre una reunión inminente entre el club y el jugador para negociar un nuevo vínculo.

“En octubre, Massara (director deportivo) y el entorno del futbolista habían acordado reunirse más tarde para discutir el asunto, pero por ahora está todo en suspenso“, informó.

Es bajo ese contexto donde los propios romanos destacan que “Boca sigue soñando”. Y los pasos parecen estar claros. “No es probable que Dybala deje la Roma en enero. Los Xeneizes seguramente lo intentarán en junio“, sostiene el informe.

Sin embargo, deja una advertencia sobre la mesa: “Paulo aún espera convencer a la dirigencia“. Todo está por verse, pero por ahora nada apaga la ilusión azul y oro.

Pocas dudas caben en que el máximo requisito para que La Joya se vista de Xeneize dependerá del deseo del jugador para regresar al fútbol argentino. Y posiblemente eso se vea exclusivamente ligado al rendimiento que tenga el jugador hasta el final de temporada.

La ecuación es simple: de regresar a su mejor nivel, serán altas las chances de que el club desee retenerlo. Sin embargo, las estadísticas no acompañan a Dybala en ese sentido: lleva siete partidos sin tener injerencia directa en goles, sumado a que en el medio estuvo ausente en dos compromisos por lesión.