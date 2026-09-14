Manu Urcera y un inicio de Copa de Oro para el olvido: «De los peores arranques que tuve»

No fue el comienzo esperado de Playoff para el rionegrino José Manuel Urcera, uno de los integrantes de la Copa de Oro de Turismo Carretera, que el pasado fin de semana, en el «Rosendo Hernández» de San Luis, estuvo muy lejos de los primeros planos.

Si bien en el cierre del tramo regular, el Mercedes Benz que alista el Maquin Parts había dado un salto en calidad (arribó 7° en la carrera decisiva), el escenario puntano fue un contraste total; el piloto de San Antonio fue de más a menos, coronando su participación en la final con un opaco 30° puesto.

El ex campeón fue contundente a la hora de resumir su desempeño en la primera prueba de fuego de la Copa de Oro: «Fin de semana malo, muy malo. Inicio de Copa de Oro malísimo. De las veces que aspiré al título creo que fue la peor«, comentó Manu en diálogo con el programa Carburando Radio.

Según Urcera, que disputó su tercera carrera con el flamante Mercedes, no hay un motivo claro para explicar tal falta de rendimiento. Aunque sí está bien identificado el principal déficit del conjunto.

«Fue una sumatoria de cosas, pero lo que me viene pasando las últimas carreras: sobre todo en carrera, falta aceleración y eso no me da la posibilidad de atacar cuando soy un poco mejor doblando que el de adelante, y enseguida donde me trabo con un auto adelante o algo, ser atacado por el de atrás», explicó.

Y concluyó: «La carrera pasada me pasaron tres autos, los tres acelerando, y hoy (por ayer) me pasaron algunos, pero yo no podía pasar a nadie, incluso saliendo mejor de las curvas que el auto de adelante; en el momento de que se ponían derechos, me hacían diferencia. Así que habrá que trabajar puertas adentro y tratar de mejorar».

Tampoco fue satisfactorio el fin de semana puntano para el otro abanderado regional, el viedmense Joaquín Ochoa, que afrontó su segunda competencia con el Toyota Camry del Azar Motorsport, su nueva estructura tras desligarse semanas atrás del SAP Team.

El mayor de los hermanos padeció un problema durante la prueba central del domingo, por lo que poco pudo hacer para ir más allá del 46° puesto en el clasificador. Así y todo, Joaco tuvo aspectos positivos para remarcar.

«¡Qué complicado fin de semana, mamita! El domingo empecé enredado en la serie y no pude avanzar, y en la final largué desde boxes por una falla y tampoco pude avanzar. Más allá de eso, trabajamos en el ritmo y fuimos rápidos», expresó Ochoa en sus redes sociales.

La continuidad del calendario 2026 y de la Copa de Oro, que lidera el entrerriano Mariano Werner (ganador de la fecha) con 56 puntos, tendrá lugar el fin de semana del 3 y 4 de octubre en San Nicolás.