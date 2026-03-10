Marcelo Gallardo, en el radar de San Paulo como posible reemplazo de Hernán Crespo

La destitución de Hernán Crespo como director técnico de San Paulo abrió una inesperada búsqueda de entrenador en uno de los clubes más importantes de Brasil. En ese proceso, el nombre de Marcelo Gallardo surgió como uno de los candidatos que pretende la dirigencia paulista.

El club anunció la salida de Crespo y de todo su cuerpo técnico tras una reunión. La decisión sorprendió en el fútbol brasileño, ya que el equipo se encuentra entre los primeros puestos del Brasileirao.

En su comunicado oficial, la institución agradeció el trabajo de Crespo y de sus colaboradores, y les deseó éxito en sus próximos desafíos profesionales. Tras la salida del técnico, la dirigencia comenzó con la búsqueda de un reemplazante que, según informó la prensa brasileña, entre los nombres analizados apareció el de Marcelo Gallardo, quien está sin club tras su salida de River Plate.

De acuerdo a ESPN Brasil, el exentrenador del elenco de Núñez fue considerado por su trayectoria y por su experiencia en proyectos deportivos de alto nivel. Sin embargo, las mismas fuentes señalaron que el costo de su contratación quedó muy por encima del presupuesto que maneja actualmente el club paulista.

Ante esa situación, la dirigencia continuó evaluando otras alternativas. Entre ellas también se mencionó al exfutbolista Filipe Luís, recientemente desvinculado de Flamengo, aunque el brasileño decidió tomarse un descanso y analizar propuestas a mitad de año.

La lista de candidatos incluyó además a Fernando Diniz, quien ya tuvo un paso por la institución, pero esa posibilidad fue descartada por la resistencia interna que generó su gestión anterior. Con ese panorama, San Paulo aceleró las gestiones por Roger Machado, entrenador que se encuentra libre y que aparece como el principal candidato para asumir el cargo.

La salida de Crespo generó sorpresa en el entorno del club, sobre todo porque el equipo comparte la cima del Brasileirao con Palmeiras tras las primeras fechas del torneo. El entrenador argentino había iniciado en julio de 2025 su segundo ciclo en el club. En esta etapa dirigió 46 partidos, con un balance de 21 victorias, siete empates y 18 derrotas. Sumados ambos períodos, alcanzó los 99 encuentros al frente del equipo, con 45 triunfos, 26 igualdades y 28 caídas.

