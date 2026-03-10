Huracán iniciará acciones legales para jugar con público ante River en el Ducó: qué dice el comunicado oficial

En medio de la incertidumbre por el partido entre Huracán y River por la fecha 10 del torneo Apertura, el Globo emitió un comunicado oficial. En el documento, el club informó que «jugar sin público no es una opción» y por lo tanto iniciará acciones legales con el objetivo de disputar el encuentro en el estadio Tomás Adolfo Ducó y con presencia de su gente.



La situación se generó tras el derrumbe de una estructura en un complejo de viviendas ubicado a pocos metros del estadio en el barrio porteño de Parque Patricios. A partir de ese hecho, los organismos de seguridad analizan restricciones para los eventos masivos en la zona.

En ese contexto, el club de Parque Patricios sentó la postura de jugar en su estadio y acompañado por sus hinchas. En el comunicado oficial que la institución difundió en sus medios oficiales, la dirigencia expresó su acompañamiento a los vecinos afectados por el siniestro y aseguró que continuará colaborando con el barrio.

Al mismo tiempo, desde el club se cuestionó la posibilidad de disputar nuevamente un partido sin público, tal como ocurrió ante Belgrano por la octava fecha del torneo, cuando el encuentro se jugó a puertas cerradas en el Ducó.

“Jugar sin público nuevamente no es una opción. Para privarnos de jugar en nuestro estadio debe haber un informe que avale dicha medida”, reza el comunicado.

Además, señalaron que las restricciones planteadas hasta el momento “no cuentan con los debidos fundamentos ni respaldo técnico ni jurídico”. En este contexto, el Globo informó que iniciará acciones legales para defender el derecho de la institución y de sus socios e hinchas a utilizar su estadio.

Mientras se aguarda una definición oficial, el club decidió avanzar con la venta de entradas para el partido frente a River con la intención de jugar en el Ducó y con público en las tribunas.

Según trascendió, el área de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habría recomendado disputar el encuentro a puertas cerradas si se mantiene la sede en el estadio de Huracán. Sin embargo, desde la dirigencia del Globo señalaron que aún no recibieron una notificación formal.

Según informó ESPN, en caso de que finalmente no se habilite el Ducó con público, una de las alternativas sería trasladar el partido a otro estadio del Área Metropolitana, con opciones que incluyen las canchas de Argentinos Juniors o Lanús.

Por ahora, desde la organización de la Liga Profesional no hubo un pronunciamiento oficial sobre la sede del encuentro ni sobre una eventual modificación del escenario. Lo que sí se descarta, en principio, es una reprogramación del partido.

El comunicado oficial de Huracán

Desde el club Atlético Huracán informamos a nuestros socios, simpatizantes y a la comunidad del barrio “Estación Buenos Aires” que, en vistas al encuentro a disputarse el próximo jueves 12 de marzo en nuestro estadio, reafirmamos nuestro acompañamiento a los vecinos afectados por el reciente siniestro. Dejando constancia que el club continuará presente brindando ayuda y colaboración en el barrio, priorizando siempre la seguridad de las personas.

Comunicado Oficial: situación del Estadio Tomás A. Ducó



Asimismo, queremos dejar en claro que jugar sin público nuevamente no es una opción, que para privarnos de jugar en nuestro estadio debe haber un informe que avale dicha medida y que establezca los parámetros de asistencia para que el club pueda acatar la misma. Las medidas que se intentan imponer no cuentan con los debidos fundamentos ni respaldo técnico ni jurídico para semejante despojo.

Por lo que se ha definido iniciar las correspondientes acciones legales para protección de los derechos de nuestra Institución, nuestros socios, simpatizantes e hinchas.

Sigamos cuidando nuestro Palacio y nuestro barrio con la responsabilidad de siempre, en casa y con nuestra gente.