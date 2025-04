Marcelo Gallardo tras el empate de River ante Barcelona por la Copa Libertadores: «Nos faltó contundencia»

El director técnico de River, Marcelo Gallardo, analizó el empate de su equipo con Barcelona de Ecuador, por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores. Si bien el DT realzó los puntos positivos, sostuvo que «le faltó contundencia de cara al gol».

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el Muñeco analizó el empate sin goles ante el elenco de Guayaquil y remarcó la superioridad que tuvieron con respecto a su rival durante todo el partido.

Al ser consultado si siente preocupación por no haber conseguido los tres puntos como local en el Monumental, que le hubieran permitido convertirse en líder en solitario de su zona, el DT fue contundente.

“Me iría preocupado si el equipo no hubiese tenido el dominio del juego o generado situaciones. Viendo el análisis del partido, hubo un equipo que intento siempre y un rival que se defendió”, comenzó Gallardo.

Luego resaltó que no observa «todo lo negativo que quieren hacernos ver de afuera«. «Soy el más autocritico y exigente de todos, hoy vi cosas buenas del equipo, como en Lima (triunfo por 1-0 ante Universitario) también», lanzó.

Más allá de lo bueno que hizo River para Gallardo, el entrenador reconoció que el ánimo no era el mejor en el plantel después del 0-0 que dejó al equipo argentino en lo más alto de la zona con Barcelona con cuatro unidades.

“Te vas con bronca, no era para empatarlo. El vestuario estaba con un sabor amargo, no era un partido para empatarlo. Por lo hecho, deberíamos haberlo ganado, es la realidad, cuando no ganas te vas con bronca. Duele el resultado”, reconoció Gallardo.

#LIBERTADORESxFoxSports | Marcelo Gallardo: "No sé qué evaluación hacen ustedes… No vi un equipo que jugó mal, no entiendo la pregunta".



Viví la CONMEBOL Libertadores en la pantalla de Fox Sports pic.twitter.com/aAzKbb6RPM — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 9, 2025

Por último, el técnico le dejó un mensaje a los periodistas que se acercaron a la conferencia de prensa: “Los veo bajo. No es todo negativo. No vengo a dar excusas, vengo simplemente a decir en cada post partido el análisis que yo observo. Hoy no vi un equipo que el hincha no se haya sentido identificado. Se impuso al rival y eso en el fútbol actual es muy difícil. No me voy a dejar contagiar por la negatividad”.