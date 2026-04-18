Irán afirma que cerró nuevamente el estrecho de Ormuz y responsabilizó a Donald Trump por el bloqueo

El comando central militar de Irán hizo el anuncio este sábado y remarcó que reanudará la "gestión estricta" del estrecho de Ormuz,

El comando central militar de Irán hizo el anuncio este sábado y remarcó que reanudará la «gestión estricta» del estrecho de Ormuz, revirtiendo con esto una decisión anterior de desbloquear esa vía estratégica como parte de las negociaciones con Estados Unidos.

La medida llega a casi 24 horas de la reapertura del viernes, las autoridades iraníes aseguran que la medida se tomó debido a que hubo un incumplimiento del acuerdo por parte de Donald Trump.

Estrecho de Ormuz, otra vez en el medio de la disputa

En un comunicado difundido por la televisión estatal, el cuartel general señaló que Washington había incumplido una promesa al mantener su bloqueo a barcos que navegan hacia y desde puertos iraníes.

Mientras Estados Unidos no restaure la libertad de movimiento para todos los buques que visiten Irán, «la situación en el estrecho de Ormuz seguirá estando estrictamente controlada», indicó el mando militar en su comunicado.

Reapertura del estrecho de Ormuz

La reapertura del viernes fue anunciada por el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi. El funcionario expresó en un comunicado que «de acuerdo el alto el fuego en Líbano», el paso iba a quedar habilitado para «todos los buques comerciales a través del Estrecho de Ormuz».

En el mismo escrito también se remarcó que el paso estará «completamente abierto durante el resto del período de alto el fuego, en la ruta coordinada ya anunciada por la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán».

Por su parte el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la apertura con un corto posteo en su red Truth Social: «Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán está completamente abierto y listo para el paso libre. ¡Gracias!«.