El mandamás del ciclón había sido suspendido, pero en las últimas horas la Justicia autorizó el regreso del dirigente al club de Boedo. Los detalles.

Marcelo Moretti vuelve a ser presidente de San Lorenzo tras el fallo de la Justicia

San Lorenzo atraviesa una difícil situación institucional. A pesar de ubicarse en los primeros puestos de la Zona B del Clausura y estar en puestos de clasificación a Copa Sudamericana, el buen andar futbolístico se ve opacado por el delicado momento extradeportivo.

En las últimas horas, se conoció que la Cámara Civil N° 51 hizo lugar a la medida cautelar que presentó Marcelo Moretti. La Justicia determinó que «la supuesta acefalía del club fue irregular» y aseguró que el proceso «debía retrotraerse hasta que la CD se reúna nuevamente de manera legítima y conforme al Estatuto».

A su vez, decretó que se debe convocar a una nueva reunión de Comisión Directiva bajo la presidencia de Moretti. Este encuentro se debe dar en un plazo de 15 días, bajo estatuto y con la suspervisión de la Inspección General de Justicia (IGJ).

Marcelo Moretti anunció quién será el nuevo vicepresidente de San Lorenzo

Tras su regreso a la institución azulgrana, Moretti anunció que regresará como presidente con un nuevo equipo de dirigentes, que lo acompañarán en esta «nuevo mandato».

El mandamás de San Lorenzo anunció que el nuevo vicepresidente del Ciclón será Néstor Ortigoza. El ídolo del club, que fue marginado por Moretti en agosto de este año, se reconcilió con el dirigente y será parte de la comisión directiva.

Aunque hay una traba que no permitiría que «El Gordo» asuma su cargo. Según la normativa del club, para ser vicepresidente primero se debe contar con un mínimo de diez años como socio de manera ininterrumpida, requisito que no cumple el exvolante.

La dura respuesta de la oposición

El fallo de la Justicia tuvo una negativa respuesta en redes sociales. Hinchas del Ciclón y dirigentes se expresaron en contra de la medida. Uno de ellos fue César Francis, líder de la oposición quien disparó contra el actual presidente.

«Moretti: ninguna resolución judicial le dará legitimidad. Sigue estirando su agonía como presidente de San Lorenzo sin entender el enorme perjuicio que le causa al club al NO asumir la realidad. Como presidente carece de toda legitimidad y NO HABRÁ RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE SE LA DEVUELVA«, disparó.