Messi se sumó a la concentración de la Selección en Miami: cuándo juega Argentina

Lionel Messi y Rodrigo De Paul se sumaron a la Selección Argentina. (Foto: @Argentina)

El plantel de la Selección Argentina concentrará y entrenará en Miami de cara a los dos amistosos que jugará en Estados Unidos y, de a poco, se va completando el plantel.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul se sumaron hoy en una logística que les quedó cómoda ya que no tuvieron que viajar.

De hecho, la Selección dirigida por Lionel Scaloni entrenará en el predio del Inter Miami. La primera práctica será esta tarde con la mayoría de los jugadores a disposición.

Los primeros en llegar el domingo, desde Inglaterra, fueron Enzo Fernández, Cuti Romero y Marcos Senesi. Esta mañana, también arribaron desde Brasil José Manuel López y Aníbal Moreno, futbolistas del Palmeiras. Desde el Olympique de Marsella de Francia, se sumaron Gerónimo Rulli y Leonardo Balerdi.

#SelecciónMayor ¿La Selección más fachera?



La Selección más fachera 😎 pic.twitter.com/5u5jSROkRW — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 6, 2025

En las próximas horas, se presentarán los tres convocados de River, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Lautaro Rivero, junto al de Boca que es Leandro Paredes.

Los cuatro viajaron hoy luego de jugar ayer. El último será Facundo Cambeses, arquero de Racing que tendrá acción esta noche contra Independiente Rivadavia por el torneo clausura.

Scaloni podrá entrenar con todos los citados este martes. La única baja de la lista es Thiago Almada, que aún no se recuperó de su lesión.

Cuándo jugará la Selección Argentina

La Selección Argentina jugará en esta fecha FIFA dos partidos amistosos en Estados Unidos. El primero será el viernes a las 21 horas ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami.

El otro será el lunes siguiente a partir de la 20 contra Puerto Rico en el estadio Soldier Field de Chicago. Los dos amistosos próximos a estos serán entre el 10 y 18 de noviembre en Angola e India, con rivales a confirmar.