Baja sensible para Boca: ¿Quién reemplazará a Leandro Paredes frente a Barracas?

El mediocampista se pierde el duelo frente al Guapo debido a su presencia en la Selección Argentina. Las opciones que maneja Úbeda para el partido del próximo fin de semana. Los detalles.

Baja sensible para Boca: ¿Quién reemplazará a Leandro Paredes?

Boca prepara su partido contra Barracas Central con una sonrisa. Luego de la goleada frente a Newell’s, el xeneize quiere continuar en la senda de los triunfos, pero tendrá una baja sensible difícil de reemplazar.

Leandro Paredes no estará disponible para este cruce, ya que se encuentra con la Selección Argentina, disputando dos amistosos en Estados Unidos. Por este motivo, Claudio Úbeda ya busca cómo reemplazar al estandarte del mediocampo.

Quien pica en punta es Ander Herrera. El español volvió a las canchas frente a Defensa y Justicia, donde entró a los 75′ y generó un penal. También ingresó desde el banco contra Newell’s y su actuación dejó buenas sensaciones.

El experimentado mediocampista es la primera opción del técnico por varias razones: su jerarquía y técnica. Por otro lado, es un futbolista del gusto del cuerpo técnico de Russo, quien siempre lo elogió tras su llegada al club.

Como segunda opción aparece Williams Alarcón. Desde la llegada de Russo, el chileno siempre fue una pieza importante de recambio, ya que suele ser una de las primeras opciones a la hora de mover el banco.

Tras el triunfo vs Newell’s, Boca regresó a la cima de la Zona A del Clausura, donde comparte la punta con otros tres equipos (Unión, Barracas y Estudiantes). Además, ingresó nuevamente a la clasificación de Copa Libertadores, ya que con la victoria superó a River en la tabla anual y se ubica segundo con 50 puntos.

¿Qué falta para el regreso de Edinson Cavani?

Edinson Cavani estuvo presente entre los convocados para el partido frente a Newell’s. El uruguayo miró todo el encuentro desde el banco, ya que no sumó minutos. Pero se espera que regrese a la titularidad en el duelo contra Barracas Central.

Tras sufrir una distensión en el psoas derecho, el experimentado delantero volvería al equipo el próximo fin de semana. Todo depende de la evolución del futbolista durante la semana. Si el uruguayo regresa al once titular, quien saldría sería Milton Giménez. A pesar de convertir un doblete vs Newell’s, el ex Banfield sería el apuntado y no estaría desde el arranque.

Preocupación en Boca por el estado de salud de Russo

Miguel Ángel Russo continúa internado en su domicilio, con un cuadro de debilidad que se agravó en las últimas horas y genera preocupación en Boca

El entrenador de 69 años atraviesa el momento más complejo de salud desde que regresó al Xeneize. La buena noticia es que transita la internación en su casa, junto a su familia.

Leandro Paredes, le dedicó la victoria de ayer ante Newell’s y expresó: «es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza».

El capitán de Boca también solicitó un permiso a los médicos para poder visitar a Russo en su domicilio junto a otros integrantes del plantel, lo que dependerá de la evolución del DT en estas horas.