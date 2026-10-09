Marcha atrás: Vasco Da Gama podrá ser local en el Maracaná ante Boca por la Copa Sudamericana

Vuelta atrás en la decisión y nueva orden del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, que en las últimas horas determinó que la concesionaria Fla-Flu Servicios S.A (perteneciente a Flamengo y Fluminense) permita que el partido entre Vasco da Gama y Boca, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, se dispute en el Estadio Maracaná.

Si bien en la víspera se dio a conocer el fallo que imposibilitaba desarrollar el encuentro pautado para el martes 20 de octubre allí, finalmente, aunque todavía no hubo anuncio oficial de la Conmebol, el conjunto carioca logró destrabar la problemática y recibir el visto bueno para poder hacer de local en el mítico estadio brasileño.

Vasco había apelado dos veces al Ministerio Público y al Tribunal de Justicia para que le permitieran jugar en el Maracaná, ya que su estadio, el São Januário, no posee las 30.000 localidades que exige el reglamento continental para un partido de estas características.

Lejos de rendirse, Vasco volvió a la carga ante la justicia y, en el tercer intento, logró su cometido. A través de su cuenta de redes sociales, el gigante Da Colina comunicó cómo fue el proceso.

«La solución fue construida a partir de la articulación del presidente de la Asamblea General del Vasco, Alan Belaciano, en conjunto con los equipos jurídicos de Vasco SAF y del Club de Regatas Vasco da Gama. El caso marca la reanudación del trabajo conjunto entre las áreas jurídicas de las dos instituciones en defensa de los intereses de Vasco«, expresó el club.

Vale recordar que el argumento previo de la justicia para negar la petición fue que el reclamo ya había sido analizado y evaluado previamente en dos oportunidades, sin encontrarse fundamentos válidos. Además, claro está, que Fluminense y Flamengo deben disputar en el Maracaná las semifinales de la Copa Libertadores.

Lejos de dejar de insistir, el conjunto carioca puso a disposición a todo su equipo jurídico para utilizar el mítico estadio que albergó la final de los Mundiales de 1950 y 2014, además de un sinfín de finales continentales, la última no le trae muy buenos recuerdos al Xeneize, ya que cayó 2 a 1 frente a Fluminense en 2023.