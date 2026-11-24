El presidente Javier Milei, junto con sus ministros y asesores en el balcón de Casa Rosada. (Foto: Clarín Fotografía)

La cúpula de La Libertad Avanza se reunirá este martes a las 13 en la Casa Rosada con un doble objetivo: ordenar la estrategia parlamentaria antes de las sesiones extraordinarias y contener las fisuras internas tras la salida de un diputado cercano a Patricia Bullrich por el armado con las provincias.

El encuentro de la Mesa Política llega en un momento de alivio estadístico para Casa Rosada que celebró el segundo repunte mensual consecutivo del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella: subió 4,1% en noviembre respecto de octubre y alcanzó los 2,04 puntos.

Con ese respaldo, el oficialismo busca cerrar acuerdos con los gobernadores y llegar a la última semana del período ordinario con los debates encaminados.

Quiénes integran la mesa chica y el factor Bullrich: los detalles del encuentro en Casa Rosada

De la reunión participarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo «Lule» Menem; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, y el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, quien cumple 40 años este martes.

Aunque en estos encuentros suelen evitarse los reclamos cruzados directos, la relación con Bullrich concentra la atención interna luego de que la exministra publicara un enigmático video en redes sociales —acomodándose el cabello con una canción de Nathy Peluso de fondo— bajo la leyenda «Music Sessions #10/11 || PATRICIA BULLRICH & ???».

Las siete leyes que el Gobierno busca destrabar antes de extraordinarias

La prioridad de la mesa política será alinear tropa propia y negociar apoyos provinciales para avanzar con un paquete de siete iniciativas clave antes del cierre legislativo del año:

Reforma electoral: contempla la suspensión de las PASO , Ficha Limpia y modificaciones en el financiamiento partidario.



contempla la suspensión de las , y modificaciones en el financiamiento partidario. Presupuesto 2027: el eje central de las negociaciones con los gobernadores antes de fin de año.



el eje central de las negociaciones con los gobernadores antes de fin de año. Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.



Súper RIGI: la ampliación del régimen de incentivos a las grandes inversiones.



la ampliación del régimen de incentivos a las grandes inversiones. Ley de Defensa de la Soberanía Nacional: vinculada con la causa Malvinas.



vinculada con la causa Malvinas. Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos: firmado en febrero por el canciller Pablo Quirno .



firmado en febrero por el canciller . Regulación de la ludopatía: una iniciativa para endurecer los controles sobre las apuestas, que la propia Bullrich impulsó incorporar a la discusión parlamentaria de esta semana.

El cronograma completo del martes en Casa Rosada

Más allá de la cumbre política, la agenda oficial de este martes 24 de noviembre en Balcarce 50 incluye actividad diplomática al mediodía y una conferencia de prensa por la tarde: