El plantel de River, en medio de la crisis, habría pedido la vuelta al equipo de Germán Pezzella

El defensor, campeón del mundo en Qatar 2022, fue desvinculado del plantel por el técnico Eduardo Coudet.

La inesperada caída ante Barracas Central, en el debut por el Torneo Clausura Argentino, profundizó el mal momento de River Plate e incrementó las dudas sobre el presente del equipo que dirige técnicamente Eduardo Coudet.

El traspié del sábado, sumado a la eliminación ante Aldosivi por Copa Argentina, motivó a los referentes del plantel Millonario a solicitar a Stéfano Di Carlo el regreso de algunos nombres importantes para el vestuario.

El caso más resonante que trascendió es el del defensor Germán Pezzella, marginado por el Chacho en conjunto con la dirigencia meses atrás. Si bien no tuvo un gran nivel desde su regreso en agosto del 2024 (en el medio sufrió una dura lesión), la decisión de aislarlo del plantel nunca terminó de ser digerida entre los hinchas y referentes del equipo.

Surgido de las inferiores y autor de goles importantes como el del Superclásico ante Boca en 2014, o el de la final de la Copa Sudamericana de aquel año ante Atlético Nacional, el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar era uno de los líderes del vestuario de River.

Si bien el club contrató a Nicolás Otamendi, que de inmediato portó la cinta de capitán y formó parte de la alineación titular, el equipo quedó algo diezmado ante las salidas de varios referentes, como las de Franco Armani y Juan Fernando Quintero, entre otros.

"ANTE LA LLEGADA DE OTAMENDI, SE PUEDE LLEGAR A VENIR UNA CHARLA EN LA QUE ALGUNOS REFERENTES DEL PLANTEL PIDAN POR LA VUELTA DE PEZZELLA"



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El propio Otamendi, compañero de Pezzella y Marcos Acuña en la Selección, también vería con buenos ojos la vuelta al equipo del defensor bahiense, de 35 años; uno de los 13 nombres elegidos en su momento por la comisión y Coudet para que se entrenen apartados desde la última pretemporada.

Dos de ellos, Paulo Díaz -Atlanta United- y Maximiliano Meza -Independiente-, ya encontraron nuevos rumbos para sus carreras.

Al igual que otros nombres de peso como los de Maximiliano Salas, Kendry Páez, Matías Viña o Matías Galarza Fonda, de gran Mundial con Paraguay, Pezzella practica en Cantilo, en condiciones un tanto precarias, a la espera de encontrar un nuevo club.