Martín Palermo fue muy duro con Riquelme: «La convivencia con Román no duraría nada»

Luego de la derrota en la final ante Rosario Central por la Copa de la Liga Profesional y tras renunciar como entrenador de Platense, Martín Palermo rompió el silencio y habló sobre su futuro profesional. Hizo referencia a su relación con Juan Román Riquelme, fue crítico con su excompañeros y aseguró que tendrá «que esperar cuatro años para ser DT de Boca».

El Titán cerró un buen año como técnico del Calamar, lo salvó del descenso luego de estar en una situación comprometida y lo metió en la final del certamen del fútbol argentino. Un día después de su renuncia en el conjunto de Saavedra, Palermo brindó una extensa entrevista en Radio La Red.

Sobre su paso por Platense, Palermo aseguró: «Las etapas que fuimos pasando durante el año fueron bravas, pero te hace aprender en lo que es ser entrenador y esforzarte cada día. El momento que estuve más apretado fue cuando perdimos con Central Córdoba, porque el arranque no fue bueno».

En cuanto al buen cierre de año que tuvo durante su experiencia en el Calamar aseguró que el éxito estuvo en el buen grupo que armó. «Logramos mantener un equilibro; en la segunda parte del año nos fortalecimos y confiamos. El hambre se fue acrecentando y no nos conformamos. Como entrenador no asimilaba que iba a jugar una final; se podía ver a la gente ilusionada, algo que provocamos nosotros».

Palermo sobre su frustrada llegada a Boca

Al ser consultado sobre sus declaraciones durante la polémica por las elecciones en Boca en las que aseguró que sería el entrenador del club si ganaban Andrés Ibarra y Mauricio Macri, hizo referencia al enojo del hincha de Platense.

«En la conferencia de prensa dije lo que sentía y cuál es mi sueño como entrenador: sueño con dirigir Estudiantes y Boca. Quienes lo interpretan de una manera, como faltarle el respeto a los hinchas de Platense; instalaron algo en la gente, en lo que no estaba metido«, explicó.

Sobre la posibilidad de ser el técnico xeneize en algún momento indicó: «Creía que después de Guillermo (Barros Schelotto) pude ser yo el técnico de Boca, porque le tocó al Vasco (Arruabarrena), a Ibarra y Battaglia»

Palermo y Riquelme, una relación rota

A la hora de hablar de la relación con Juan Román Riquelme, no anduvo con vueltas. «No creo que Riquelme me llame para ir a Boca. Si lo hace es por algún interés«, deslizó.

«Somos distintos con Román. Nos respetamos adentro de la cancha. Cuando es así, no conectás, por más que lo quieras hacer por Boca. Para qué mentirle al hincha. La convivencia con él no duraría nada. Tendré que esperar 4 años para ser DT de Boca. Yo me veo sentado en el banco, como técnico del club», agregó su relación con el ’10’.

«Que el hincha de Boca me haya dicho ‘Traidor’ fue lo que más me dolió«, cerró.