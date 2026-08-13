Más bajas para Racing y lluvia de críticas para Diego Milito: «Escuché el enojo de los hinchas y lo entiendo»

Foto: FOTOBAIRES. El equipo de Avellaneda sufrió su segunda caída en fila y perdió dos grandes referentes para la próxima fecha.

Para no ser menos que su histórico rival de barrio, Racing Club de Avellaneda profundiza partido a partido su crítica situación futbolística e institucional.

El conjunto que dirige Juan Pablo Vojvoda viene de caer en los últimos dos partidos del Torneo Clausura Argentino 2026, aunque igual de preocupante resulta por estas horas otra cuestión no menor: la gran cantidad de bajas que sufre el plantel profesional.

La Academia se prepara para enfrentar a Banfield por la quinta fecha en el Cilindro, debiendo lidiar con dos ausencias sensibles en su «11» titular: las de Adrián “Maravilla” Martínez y Marco Di Césare, desafectados tras el duelo del pasado domingo ante Argentinos.

El defensor de 24 años fue operado el pasado lunes de la fractura de peroné.

El delantero fue expulsado por un terrible codazo, mientras que el zaguero central sufrió la fractura de peroné en una desafortunada jugada (fue operado hace dos días), lo que lo mantendrá fuera de las canchas al menos por tres meses.

A estos dos se le suman Matías Zaracho y Duvan Vergara, ambos lesionados en distintos entrenamientos, y los casos de Valentín Carboni, Alan Forneris y Adrián Fernández, quienes continúan recuperándose de problemas ligamentarios y una fractura, respectivamente.

Peor aún, la entidad que encabeza Diego Milito perdió en los últimos meses piezas importantes del pasado reciente, como Santiago Sosa, Gabriel Rojas, Agustín García Basso y, en menor medida, el chico Baltasar Rodríguez, todos en desacuerdo con los manejos dirigenciales actuales.

Esta suerte de éxodo, el desalentador panorama en cuanto a lesionados y el pobre presente deportivo académico, el cual dista absolutamente con lo vivido hasta no hace mucho con Gustavo Costas a la cabeza del grupo, terminó de desgastar la relación del presidente con los hinchas, algo que el fanático le viene haciendo saber en las últimas semanas.

"CUANDO ESTAMOS JUNTOS, SOMOS INVENCIBLES"



Diego Milito habló por primera vez tras los insultos en Racing y pidió unidad.



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«Escuché el enojo de algunos hinchas y los entiendo, no me es indiferente. Estamos en un momento difícil, pero quiero que sepan que los escuchamos. Soy el primero que quiere salir Campeón, haremos todo lo posible para lograrlo«, expresó días atrás Milito en la Asamblea de hace dos días.

«Hace un año y medio asumimos con idea de que Racing sigan creciendo sostenidamente, con orden, con planificación y sobre todo con mirada a largo plazo. No es solo cuestión de hacer sino explicar a todos lo que estamos haciendo. Vamos a cuidar el patrimonio de Racing y avanzar con decisión para lograr nuestros objetivos«, recalcó.

Y finalizó: «Racing nos necesita juntos, siempre que estuvimos juntos nunca fuimos derrotados. Como siempre digo Racing está por encima de todo, por acá han pasado entrenadores, jugadores, presidentes pero lo más importante siempre es el escudo, nuestro escudo».