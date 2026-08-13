Formularon cargos contra dos asaltantes de Bariloche que hirieron y robaron a un chofer de Uber

Dos sujetos que protagonizaron el miércoles último un violento robo contra un transportista de aplicación fueron imputados hoy por la fiscalía de turno y uno de ellos permanecerá detenido mientras dure la investigación, debido que tiene otra condena de prisión todavía en curso. Su cómplice fue liberado pero con prohibición de acercamiento y contacto con la víctima.

Franco Reinoso y Gastón Delao Bonnefoi fueron acusados de abordar un auto Fiat Cronos, al servicio de Uber, en la esquina de Gallardo y Quaglia. Delao Bonnefoi apenas subió al vehículo le aplicó una patada en el tórax al conductor, mientras que Reinoso intentó sujetarlo del cuello desde el asiento trasero.

Bonnefoi despojó a la víctima de su teléfono y a continuación comenzó a atacarlo con un elemento corto punzante. El hombre agredido logró sacar a Delao Bonnefoi del auto, quien luego entró otra vez y continuó con los puntazos. “Pinchalo en el cuello y en la cara”, lo azuzó Reinoso. El chofer logró zafar del dramático momento, hubo un griterío y los ladrones huyeron a pie.

El hecho ocurrió el martes entre las 14.30 y las 15, Solo unos minutos después dos policías que hacían “prevención” en la zona escucharon gritos, vieron dos personas escapar a la carrera y los interceptaron en 20 de Febrero y Juramento, detrás de Parques Nacionales. En la requisa posterior a Delao Bonnefoi le encontraron el teléfono y una navaja roja.

El procedimiento y las detenciones no fueron objetadas por la defensa y el juez de Garantías Víctor Gangarrosa los validó como legítimos. Luego la fiscal detalló las consecuencias del ataque y dijo que el conductor había sufrido heridas cortantes en el antebrazo derecho, en el dorso de la mano izquierda, en la región anterior del tórax y en la pierna derecha. A ambos acusados les formuló cargos por robo agravado por el uso de arma blanca en grado de tentativa, en “concurso real” con lesiones leves.

Este último agregado fue cuestionado por la abogada defensora Patricia Cabeza Catalán, quien no se opuso a la formulación de cargos pero sí a la calificación. Pidió que la imputación por los dos delitos conexos sea en “concurso ideal”, lo cual implicaría una pena menor. Dijo que correspondía esa figura delictiva porque “no se trata de dos hechos independientes”.

Pero el juez, en situación de decidir, dijo que si bien los hechos -el robo y las lesiones- ocurrieron “en una unidad de tiempo”, se trata de “dos figuras diferenciadas, con dolo específico e intencionalidad especial, por lo cual la precalificación del concurso real “es acorde al caso”. Además de aceptar la formulación de cargos en esos términos, dispuso que la investigación se prolongue hasta el próximo 14 de diciembre. La defensa dijo que tiene otra versión de los hechos, que espera profundizar en el período concedido.

Prisión preventiva para el ladrón que registra antecedentes

Al momento de definir las medidas cautelares, la fiscal pidió para Reinoso la libertad inmediata con prohibición de acercamiento y contacto con la víctima, con quien se conocían previamente. Pero a Delao Bonnefoi le jugaron en contra sus antecedentes, ya que arrastra una condena previa por cinco hechos, unificados en una pena de un año y 5 meses de ejecución condicional, y también una sanción por “quebrantamiento de medida cautelar”, debido a la rotura de una pulsera electrónica de seguimiento.

Su defensora dijo que no se oponía a la prisión preventiva pero aclaró que Delao Bonnefoi tiene “problemas de adicciones, conductas de autoagresión y requiere tratamiento de salud mental”, por lo cual pidió que cumpla la medida cautelar en el Hospital Zonal.

La fiscalía se opuso porque no existe un informe médico actualizado. Esta postura fue compartida por el juez Gangarrosa, quien dijo que “está plenamente acreditado el peligro de entorpecimieto de la investigación” y la violencia desplegada por los ladrones, de modo que encontró justificada la prisión preventiva para el acusado que registra antecedentes de hechos delictivos y “pautas incumplidas”.

Sostuvo que la medida debe ser cumplida donde resuelva el Servicio Penitenciario y no en el hospital mientras no exista dictamen médico del Cuerpo de Investigación Forense que lo pueda acreditar. Ante esa resolución la fiscal pidió y obtuvo que se libre oficio para que se le otorgue a Bonnefoi un “turno urgente” con el cuerpo médico forense a fin de evaluar su situación de salud.