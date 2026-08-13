De qué trata la habilitación a los bancos para prestarles dólares a empresas: los detalles del anuncio de Luis Caputo

El Gobierno nacional habilitó a los bancos a otorgar créditos en dólares a todas las empresas, pero mantuvo la exclusión sobre las personas.

La medida se implementará a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia que modificará una norma similar que había sido dictada en 2002, y además, se complementa con una serie de resoluciones del Banco Central.

En aquel momento, tras la salida de la convertibilidad, se fijaron una serie de normas para evitar el descalce de monedas que provocó el colapso del sistema financiero.

Entre otros motivos, la crisis se había generado porque tras la devaluación, que llevó la relación a $4 por dólar, los bancos no tenían forma de recuperar los dólares que habían prestado para devolverles los depósitos a sus clientes.

En ese momento se prohibió que el sistema financiero les siguiera prestando dólares a empresas que no los generaban.

Hace pocas semanas, el Banco Central generó la primera flexibilización al permitir a los bancos otorgarles préstamos en dólares a empresas que, si bien no generan divisas, puedan presentar una garantía de una compañía que sí las ingresa. Ahora se avanzó un paso más y la opción de dar créditos en dólares quedó habilitada para todo tipo de empresa.

El anuncio estuvo a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, durante una conferencia de prensa que ofreció en el Palacio de Hacienda.

El ministro subrayó que la decisión se circunscribe a empresas y deja afuera a las personas por un criterio “macroprudencial”, que implica reducir los riesgos sistémicos como el que provocó la crisis de 2001. En esta etapa, la medida establece una serie de condiciones que deberán cumplir los bancos.

Por ejemplo, no podrán prestar más de un 15% del total de sus depósitos en moneda extranjera, además, el requisito de capital mínimo será equivalente al 125% del aplicable a otras financiaciones de características comparables.

Asimismo, a los efectos de los límites de exposición crediticia de los bancos, estas financiaciones computarán por 1,25 veces la exposición que correspondería de no encontrarse alcanzadas por este tratamiento específico.

Por otra parte, las entidades deberán evaluar la capacidad de repago de los tomadores bajo escenarios de variación del tipo de cambio de diferente magnitud.

Los dólares que serán otorgados a través de este crédito deberán liquidarse en el mercado oficial de cambio, para evitar el efecto multiplicador. Este mecanismo le permitirá al Gobierno nacional contar con una fuente adicional de dólares para controlar el tipo de cambio.

Caputo aseguró que esta medida fue pedida por el sector privado, en especial por sectores como la construcción y la automotriz.

El ministro afirmó que actualmente hay depósitos en dólares por más de U$S 40.000 millones y que esta medida permitiría ampliar la capacidad prestable de los bancos en U$S 5.800 millones.

Además, sostuvo que es compatible con la Ley de Inocencia Fiscal, que procura incentivar que los ahorristas depositen sus dólares en el sistema financiero.

El ministro consideró que en caso de mejorarse los rendimientos que otorgan los bancos (podrán tienen incentivo a prestar) habrá un salto importante en el nivel de depósitos.

El ministro señaló que el nivel de la tasa de interés que surgirá de la negociación entre privados debiera ser atractivo para las compañías.

“La canalización del ahorro doméstico en moneda extranjera a través del sistema bancario permite ampliar la oferta de crédito, impulsar la actividad económica, la productividad y el empleo, y reducir la dependencia del financiamiento externo”, destacó el Banco Central en su comunicado.

FGS para hipotecarios

Caputo admitió que Economía estudia propuestas para utilizar el fondeo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para aumentar la oferta de créditos hipotecarios.

El ministro rechazó la idea de que ese capital se utilice en forma directa para ese fin, pero adelantó que una de las iniciativas es que el FGS licite plazos fijos a largo plazo con los bancos, para que ese dinero luego pueda ser constituido en una hipoteca.

Mora en baja

Respecto a la situación de los morosos, Caputo aseguró que los bancos están avanzando en la resolución de esta situación y que en breve se verán los resultados.

El viceministro, José Luis Daza, aseguró que debido a temas contables aun no se puede apreciar la mejora en la situación y enfatizó que los bancos están trabajando en forma acelerada para alcanzar acuerdos.

“Lo que sucede es que un deudor en situación 3-4-5 que refinancia el crédito y empieza a pagar tarda al menos tres meses en salir de la condición de moroso”, explicó.

De esta forma, el equipo económico volvió a descartar algún plan especial de salvataje.