Amenazas en una escuela de Cipolletti: el Consejo Escolar pidió reforzar la seguridad y analiza un «corredor seguro»

Desde el Consejo Escolar como desde la dirección del establecimiento se solicitó la intervención de la policía durante los ingresos y egresos. Foto: gentileza.

Un docente de la ESRN 120 de Cipolletti fue amenazado ayer por personas ajenas al establecimiento cuando acompañaba a estudiantes hasta la salida de la escuela en el turno tarde. Tras el episodio, el Consejo Escolar y la dirección del establecimiento realizaron una denuncia penal y reforzaron las medidas de seguridad en el ingreso y egreso.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO Adrián Carrizo, coordinador del Consejo Escolar de Cipolletti, explicó que había habido conflictos previos entre estudiantes de la institución y personas externas. Algunas alumnas le pidieron al docente que las acompañara hasta el portón de salida, ubicado sobre calle Naciones Unidas.

“Cuando el docente acude recibe algunas amenazas de gente que no puede identificar porque estaba en moto y con sus respectivos cascos”, explicó Carrizo y agregó: “Hubo amenazas de tiros».

Denuncia penal y refuerzo policial

El funcionario aclaró que se trató de “una amenaza general”, pero que la situación generó preocupación y motivó la intervención de las autoridades educativas.

Este jueves, el equipo directivo, la supervisión y el Consejo Escolar se reunieron para definir las medidas. “Se hizo la denuncia penal correspondiente con el equipo directivo y acompañamos también al docente que tuvo esta amenaza”, señaló Carrizo.

También se solicitó presencia policial a la Unidad 79 durante los horarios de ingreso y egreso. “Ya desde primera hora mantuvimos reunión con el personal de la Unidad 79 para pedir la presencia policial”, indicó.

Analizan construir un corredor seguro e instalar cámaras de monitoreo

Además, Educación analiza establecer un corredor seguro en los alrededores de la escuela. La propuesta contempla el recorrido de estudiantes y trabajadores hasta los accesos y toma en cuenta que Naciones Unidas es una calle de circulación importante y cuenta con cámaras de seguridad.

A su vez, está prevista la instalación de cámaras de monitoreo dentro de la escuela. Carrizo aclaró que esta medida ya estaba planificada y que el establecimiento cuenta con los equipos necesarios para avanzar con la colocación. “Ya veníamos organizando con la escuela la instalación de cámaras de monitoreo”, sostuvo.

Para mañana se organizaron actividades institucionales con docentes y sin estudiantes, con el objetivo de trabajar dentro del Consejo de Convivencia las medidas para la próxima semana. Las decisiones también fueron comunicadas a las familias.

Consultado sobre antecedentes, Carrizo indicó que en la escuela ya se habían registrado otras situaciones conflictivas, aunque remarcó que no habían tenido las mismas características. “Ha habido algunas situaciones, no de estas características”, señaló.

Respecto de las personas que habrían protagonizado las amenazas, Carrizo sostuvo que la investigación deberá determinar qué ocurrió y quiénes estuvieron involucrados. “Todas las intervenciones que puedan haber por efecto de estos hechos son medidas que tiene que dilucidar e intervenir la Justicia”, afirmó.