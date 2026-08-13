Rige el sistema que agiliza las notificaciones por las multas de tránsito en Cutral Co

Inspectores tendrán el posnet y el pago lo podrá hacer por distintos medios de pago. (Foto: Gentileza)

En Cutral Co se puso en marcha un nuevo sistema de notificación de las multas de tránsito o contravenciones de comercio y saneamiento. La idea es agilizar el tiempo desde que se hizo la infracción hasta que el vecino toma conocimiento que lo multaron. Los inspectores municipales tendrán un posnet y si la persona que cometió la falta quiere abonarla en el momento, lo podrá hacer mediante cualquier medio de pago.

Hubo algunos días previos de difusión de este sistema hasta su puesta en marcha que comenzó a principio de esta semana.

Después de varios días de difusión, se puso en marcha el sistema digital de infracciones. Desde el Juzgado Municipal de Faltas, su titular, Ana Stempin explicó que se busca «una mayor velocidad en las notificaciones«. «Una de las quejas que escuchamos en la sociedad es que las actas se hacen un día y se notifican 15 o 20 días después», apuntó.

Con este sistema se notificará a los infractores de faltas de tránsito por mensajería de WhatsApp o por correo electrónico. En cambio, para los casos de sanciones por incumplir alguna norma de saneamiento o comercio, seguiremos con la notificación tradicional en el lugar», subrayó.

Entonces, si los contribuyentes dudan del origen del mensaje o el correo electrónico, tienen la posibilidad de acercarse al edificio del tribunal municipal, situado en Chubut, entre Misiones y JJ Valle, de la ciudad.

Por otra parte, los inspectores que cuenten con el posnet en su poder (no todos lo tendrán) y encuentren a alguna infracción podrán hacerla en el momento. Si la persona infractora está en el lugar, se le emitirá un ticket, donde figura el logo del municipio de Cutral Co.

El posnet habilitará el pago en el momento.(Foto: gentileza)

«Cuando tengan el QR van a poder pagar por cualquier medio de pago y la transferencia se hace a la municipalidad de Cutral Co. No figurará ninguna persona en particular, ni algún organismo específico. Es directamente al municipio», mencionó.

Stempin especificó que con esta implementación se propone brindar mayor comodidad a los infractores y evitarles el traslado hasta el Juzgado de Faltas. A la vez, aportar al proceso de despapelización dentro del ámbito municipal.

Finalmente, aclaró que este sistema no implica ninguna manera implicará un aumento en el valor de las multas. Los montos a pagar no sufrirán incremento por el solo hecho de utilizar este dispositivo.

Las áreas municipales que ocuparán este servicio son Tránsito, Saneamiento, Transporte y Bromatología y Comercio.