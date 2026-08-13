La Justicia embargó las cuentas de Flybondi por una deuda de casi $1.500 millones con ARCA

La Justicia ordenó embargar las cuentas bancarias de Flybondi luego de un reclamo presentado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por una deuda tributaria que, con intereses, asciende a casi $1.500 millones.

Las medidas fueron dispuestas por los juzgados federales en Ejecuciones Fiscales Tributarias Nº 1, 2 y 3. Se trata de medidas cautelares vinculadas a ejecuciones fiscales cuyo objetivo es asegurar el cobro de los impuestos adeudados y no implican la suspensión de las operaciones de la aerolínea.

Cuánto debe Flybondi

El principal concepto reclamado por ARCA corresponde a retenciones del impuesto a las Ganancias, por $915.238.669,21.

A esa suma se agregan:

Retenciones de IVA: $207.932.266,08 .

. Bienes personales: $133.298.772,02.

El capital adeudado alcanza así los $1.256.469.707,31. Con el agregado de un 15% en concepto de intereses reclamados por ARCA, el monto asciende a $1.444.940.163,41.

Una aerolínea con múltiples compromisos pendientes

La situación financiera de Flybondi también está atravesada por otros incumplimientos. A finales de abril, la compañía desvinculó a más de 700 trabajadores, entre despidos y acuerdos de retiro voluntario. Según el reclamo difundido, esos trabajadores todavía no habrían recibido las indemnizaciones correspondientes.

A esto se suma la situación de los empleados que permanecen en la empresa. De acuerdo con la información consignada, unos 300 trabajadores no cobraron los salarios correspondientes a junio y julio ni el aguinaldo.

La empresa también mantiene compromisos pendientes con proveedores y deudas vinculadas al pago de impuestos provinciales.

Otro de los problemas se produjo a partir del 6 de agosto, cuando la falta de pago de aportes derivó en la pérdida de cobertura médica para trabajadores activos y desvinculados.

Pese a las dificultades financieras y laborales, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) mantiene vigente la autorización de Flybondi para operar y comercializar pasajes.

La aerolínea atravesó además semanas de fuertes alteraciones en su programación, con numerosas cancelaciones de vuelos, aunque continúa vendiendo boletos a través de sus canales habituales.

Los embargos ordenados ahora por la Justicia se concentran en el reclamo tributario de ARCA y tienen como finalidad garantizar la recuperación de los fondos adeudados.

El vínculo de Leonardo Scatturice con Flybondi

Desde mediados de 2025, Flybondi es propiedad del empresario Leonardo Scatturice, quien mantiene vínculos con sectores del Gobierno nacional y del Partido Republicano de Estados Unidos.

Scatturice también fue señalado por su participación como intermediario en el viaje de Javier Milei a Estados Unidos para participar junto a Donald Trump en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Además, es propietario del avión que protagonizó distintos ingresos a la Argentina que generaron cuestionamientos por los controles realizados al momento de su llegada al país.