Se difundieron los datos de inflación y quedó definida la suba salarial en los estatales de Río Negro

Los haberes de agosto de los agentes del Poder Ejecutivo se liquidarán con aumentos y será el cuarto en el 2026. Foto Archivo.

La difusión de los índices de la inflación de julio permitió el cálculo del próximo incremento salarial de los estatales rionegrinos, que se liquidarán con los haberes de agosto.

La actualización de las remuneraciones en el Poder Ejecutivo está ligada a los registros inflacionarios en la Nación y de Viedma.

La modificación es bimestral y se origina de un cálculo promedio de los dos últimos índices mensuales que informan el Indec y la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia.

En este caso, los datos oficiales se corresponden con junio y con julio. Los primeros indicaron una variación nacional del 1,9% y del 1,77% en Viedma, mientras que los segundos, difundidos este jueves, fueron del 2,1% en Nación y del 2,61% en la Capital rionegrina.

El guarismo extraoficial indica que la suba en los salarios de agosto rondará el 4,2%, restando aún el dato definitivo de la secretaría de la Función Pública.

Este incremento será el cuarto aplicado en el año y completará la pauta cuatrimestral establecida en la última paritaria.

En el primer semestre, las tres alzas anteriores en los haberes públicos totalizaron un 16%, a partir de una primera actualización del 5,29% en las liquidaciones de febrero, según inflaciones de diciembre de 2025 y enero de 2026.

La segunda alcanzó el 5,65% con los salarios de abril, según las variaciones registradas en febrero y marzo. La tercera fue del 4,28% y se aplicó en los ingresos de junio, luego de conocerse los índices de abril y mayo.

Este esquema de mejora salarial, que se vincula con los registros inflacionarios, se resuelve en las paritarias del gobierno provincial, aunque solo obtuvo el respaldo de ATE porque UPCN y Unter no aceptaron esas condiciones.