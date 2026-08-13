Inflación en Neuquén: el IPC de julio fue del 2,3%, ¿qué fue lo que más aumentó?

La inflación en Neuquén fue del 2,3% durante julio de 2026, según informó este jueves la Dirección Provincial de Estadística y Censos. Con el resultado de julio, la inflación acumulada durante los primeros siete meses de 2026 llegó al 20%, mientras que la variación interanual alcanzó el 36,9%. En Río Negro, la inflación fue del 2,61%, mientras que a nivel nacional se posicionó en 2,1%.

El nuevo dato del IPC de Neuquén representa una variación de 0,1% respecto del 2,2% registrado en junio. El rubro que más aumentó fue restaurantes y hoteles con un 3,6%.

Inflación en Neuquén: los rubros que más aumentaron durante julio de 2026

La división que registró la mayor suba durante julio fue restaurantes y hoteles, con un incremento del 3,6%. En segundo lugar quedó transporte, con una variación del 3,1%, seguido por educación, que aumentó 2,7%.

También se ubicaron por encima del promedio general vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, con una suba del 2,6%, índice que también compartió Información y comunicaciones. Luego, bienes y servicios varios registró un incremento del 2,5%.

En tanto, el rubro equipamiento y mantenimiento del hogar tuvo una variación del 2,1%, al igual que salud. Luego, el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas registró un 2%, recreación y cultura 1,7% y bebidas alcohólicas y rabaco un 0,7. Por otro lado, prendas de vestir y calzado tuvo una variación de -0,3%.

La Dirección Provincial de Estadística y Censos indicó que la división que más contribuyó a la variación

del nivel general fue vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, con 0,51 puntos de incidencia.

También señaló que el aumento en transporte estuvo impulsado principalmente por los aumentos en taxi y remis. Mientras que el incremento en educación explicaron que responde principalmente a las subas en educación terciaria, educación no formal y educación secundaria.