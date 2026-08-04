Masters 1000: Navone, Báez y Tirante pusieron primera en Montreal

El argentino logró uno de sus mejores triunfos sobre superficie rápida.

Tres importantes victorias registró hasta ahora la legión argentina en el comienzo de acción para el Masters 1000 de Montreal (Canadá), con disputa en cemento, uno de los torneos preparatorios hacia el US Open, último Grand Slam de la temporada.

En una primera jornada marcada por la lluvia, Navone (44°) logró ayer el primero de los triunfos albicelestes en el certamen norteamericano, venciendo al italiano Matteo Berrettini (40°) por 6-3, 6-7 (5) y 6-3 para meterse en la segunda ronda.

Luego de varias interrumpciones por las inclemencias del tiempo, el tenista de 9 de Julio, de 25 años, pudo tomarse revancha del italiano, ex N°6 del planeta (lo había vencido en los tres duelos previos entre sí), y conseguir su 9° triunfo a nivel de Masters 1000; una de las victorias más importantes de su carrera sobre cemento.

Marathon Mariano🏃



Navone survives a three-hour epic to knock out Berrettini 6-3, 6-7(5), 6-3 in his Montreal opener.@OBNmontreal | #NBO26 | @marianonavone1 pic.twitter.com/aKksgrrhyZ — ATP Tour (@atptour) August 3, 2026

Navone, reciente campeón del ATP 250 de Bucarest, enfrentará en segunda vuelta al monegasco Valentin Vacherot (18°), quien partió adelantado por su condición de preclasificado.

La otra victoria argentina llegó este mediodía, de la mano del bonaerense Sebastián Báez, 48° del planeta, que avanzó de ronda tras vencer en sets corridos, por 7-5 y 6-3, al italiano Mattia Bellucci; la primera para él en este torneo.

Además, para Báez fue el primer éxito en un torneo de Masters 1000 sobre cemento desde Indian Wells 2026 (tercera ronda). En Montreal solamente compitió en 2022 (afuera en primera ronda contra Nick Kyrgios) y luego se ausentó de las tres siguientes ediciones.

El rival del argentino en segunda vuelta será el belga Zizou Bergs, N°34 del ranking ATP y 31° preclasificado.

✅ CON BUENAS SENSACIONES.



Sebita Báez comenzó su camino en el Masters 1000 de #Montreal con un sólido 7-5 y 6-3 sobre 🇮🇹 Bellucci en la primera ronda.



🔝 Zizou Bergs será su próximo desafío. pic.twitter.com/VYLAcscPwy — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 4, 2026

La tercera raqueta argentina que consiguió avanzar hoy a segunda vuelta fue el platense Thiago Tirante, 65° del planeta, que tuvo que trabajar más de lo deseado para dejar en el camino al local Duncan Chang, 608° del ranking, por 6-3, 1-6 y 7-6 (2), en poco más de dos horas de partido.

No fue la mejor versión de Tirante, que cayó considerablemente en rendimiento en el segundo set, ante un tenista que, por diferencia de ranking y actualidad, no debía revestir mayor complicación. No obstante, el argentino sacó adelante el trámite, para transformarse en rival del estadounidense Taylor Fritz, 7° preclasificado, en la siguiente ronda.

La otra cara de la moneda para la legión albiceleste fue la caída anoche de Camilo Ugo Carabelli (76°), ante el británico Cameron Norrie (37°), por 7-6 y 6-4 en casi dos horas de partido.

En tanto que más adelante en la programación del martes saldrán a cancha el bonaerense Juan Manuel Cerúndolo (52°), ante el serbio Hamad Medjedovic (73°), y el bonaerense Román Burruchaga (56°), midiéndose ante el australiano Alexei Popyrin (139°).