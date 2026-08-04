Ocho allanamientos y un prófugo: así avanza la investigación por el intento de homicidio en Viedma

La policía de Río Negro realizó ocho allanamientos simultáneos tras un intento de homicidio en Viedma. Foto: archivo/ilustrativo.

La Policía de Río Negro realizó ocho allanamientos simultáneos en Viedma en el marco de la investigación por el intento de homicidio de un joven de 22 años.

De acuerdo a fuentes policiales, durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares y otros elementos que serán peritados, mientras el principal sospechoso permanece prófugo con pedido de captura.

Ocho allanamientos en tres barrios

Los operativos se desarrollaron en los barrios Álvarez Guerrero, Lavalle y Ceferino, con la participación de todas las unidades policiales de Viedma, bajo la coordinación de la Unidad Regional Primera.

En este sentido, el segundo jefe de la Unidad Regional Primera, Daniel Avendaño, confirmó que «efectivamente existieron esas diligencias en el marco de actuaciones judiciales por la investigación de una tentativa de homicidio».

Además, indicó que los allanamientos fueron solicitados por la Fiscalía como parte de la investigación en curso, las cuales contaron con la presencia del director de Investigaciones de la Policía de Río Negro.

De acuerdo con las primeras diligencias, los elementos secuestrados serán analizados por la Brigada de Investigaciones y el Gabinete de Criminalística para determinar si aportan información relevante para esclarecer el hecho.

El presunto autor del ataque ya fue identificado y continúa siendo intensamente buscado por la Justicia, con un pedido de captura vigente por el delito de tentativa de homicidio.

En relación al joven que recibió el impacto, la víctima permanece internada en sala común del hospital Artémides Zatti y continúa con custodia policial, mientras la Fiscalía y los investigadores avanzan con distintas medidas para esclarecer el ataque.