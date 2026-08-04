Las transferencias de Nación a las provincias cayeron 83%: qué pasó en la Patagonia

Las transferencias no automáticas enviadas por la Nación a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mostraron una fuerte contracción en el acumulado de enero a julio de 2026.

Durante este período, los envíos discrecionales sufrieron un desplome del 83,2% en términos reales en comparación con el mismo lapso de 2023, según datos recopilados por la consultora Politikon Chaco. El recorte afectó a la totalidad de los distritos del país, aunque con importantes disparidades.

El ajuste del gasto fiscal provincial entre el primer trimestre de 2023 y el de 2026 obedeció en un 38% al recorte de las transferencias discrecionales de Nación, las cuales disminuyeron 66% y en un 62% a decisiones provinciales sobre su gasto corriente (-51%) y de inversión (-74%), resultando en un ajuste total del gasto provincial del 10% real frente a una caída del 32% en el gasto nacional.

En lo que respecta al balance más reciente, las transferencias no automáticas sumaron $738.201 millones en los primeros siete meses de 2026, lo que representó una baja real del 62,8% interanual frente al mismo período de 2025. Este volumen marcó el peor nivel registrado para los primeros siete meses de un año desde al menos 2005.

La Pampa resultó ser la provincia menos golpeada, registrando una caída del 36,2% real, lo que la convirtió en la única jurisdicción de la Argentina que mantuvo una contracción inferior al 50%.

El detalle provincia por provincia del recorte de fondos: qué paso en la Patagonia

Siete provincias sufrieron recortes superiores al 90% real respecto a 2023. La Rioja se ubicó al frente de la caída con un derrumbe del 99%.

Seguida de ella, se localiza Santiago del Estero con -95,4%, Formosa con -94,6%, Río Negro con -94,1%, Santa Cruz con -92,7%, Buenos Aires con -92,4% y Tierra del Fuego con -90,8%.

Por su parte, un grupo numeroso de provincias se ubicó con reducciones por debajo del promedio nacional: Salta (-82,3%), San Luis (-81,3%), Santa Fe (-78,9%), Neuquén (-73,1%), Mendoza (-71,1%), San Juan (-70,6%), Córdoba (-69,9%), Corrientes (-68%), Entre Ríos (-62,6%), Misiones (-59,9%), Chubut (-56,1%), CABA (-54,9%), Jujuy (-54,8%) y Catamarca (-54,6%).

Cómo se repartieron los fondos nacionales entre las provincias en 2026

A la hora de analizar la distribución geográfica de los fondos desembolsados en 2026, la provincia de Buenos Aires concentró el 20,1% de las partidas, seguida por CABA (12,7%), Entre Ríos (8,0%), Córdoba (7,1%) y Santa Fe (6,2%). En el otro extremo, Río Negro y La Rioja absorbieron conjuntamente tan solo el 0,7% del total de los envíos.

Los fondos se canalizaron a través de tres programas principales: la Universalización de Jornada Extendida absorbió $194.699 millones (26% del total) repartidos entre 19 distritos, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) explicaron $151.000 millones (20%) dirigidos a 14 provincias, y los giros a cajas previsionales provinciales sumaron $133.167 millones (18%) para ocho distritos, mientras que el 35% restante ($259.335 millones) se destinó a otras partidas.

En el caso específico de los ATN, la recaudación del fondo alcanzó los $690.851 millones, distribuyéndose solo el 21,9% ($151.000 millones), lo que dejó un saldo no ejecutado de $539.851 millones. Misiones lideró el reparto con $20.000 millones, seguida por Entre Ríos ($15.000 millones), Corrientes y Mendoza ($14.000 millones cada una), Neuquén ($12.000 millones), Catamarca ($11.500 millones), Salta ($11.000 millones), Jujuy, San Juan y Chaco ($10.000 millones cada una), Santa Fe ($8.000 millones), Chubut ($6.500 millones), Córdoba ($5.000 millones) y Santa Cruz ($4.000 millones).

Con información de Infobae