Cuándo cobro Anses en agosto 2026: el calendario de pagos para AUH, jubilados, SUAF y planes sociales
Los beneficiarios recibirán este mes un incremento del 1,89%, un porcentaje que se fijó a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de junio de 2026.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) publicó el calendario oficial de pagos correspondientes al mes de agosto 2026. Las fechas de cobro son para jubilaciones, pensiones, asignaciones universales, familiares y el resto de las prestaciones que administra el organismo.
La entidad dispuso un incremento del 1,89% para todos los haberes y asignaciones en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio. Además, quienes perciben haberes mínimos reciben un bono extraordinario de $70.000
Calendario: jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
Las fechas de cobro quedaron establecidas según la terminación del DNI. El cronograma para jubilaciones y pensiones empieza a partir del 10 de agosto:
- DNI terminados en 0: 10 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
- DNI terminados en 9: 24 de agosto
Cronograma de jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo
Para jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, la fecha de cobro empieza el 25 de agosto. El calendario se divide de la siguiente manera:
- DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto
Cronograma: Pensiones No Contributivas (PNC)
También divididos por la terminación del DNI, las fechas a tener en cuenta son los siguientes:
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto
Cronograma: Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
El cronograma para Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo, es el siguiente:
- DNI terminados en 0: 10 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
- DNI terminados en 9: 24 de agosto
Cronograma: Asignación por Embarazo
Las fechas a tener en cuenta:
- DNI terminados en 0: 10 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
- DNI terminados en 9: 24 de agosto
Cronograma: Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto
Cronograma: Asignación por Maternidad; Asignaciones de Pago Único y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Las Asignaciones por Maternidad serán depositadas todas desde el 11 de agosto al 11 de septiembre
En tanto las asignaciones de pago único que son aquellas por matrimonio, nacimiento y/o adopción se depositarán también del 11 de agosto al 11 de septiembre.
Por último, por las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se informó que el cronograma será del 10 de agosto al 11 de septiembre.
Cronograma: Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto
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