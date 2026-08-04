Avenida Mosconi en Neuquén: completaron los 48 pilotes del puente elevado y preparan la habilitación de los primeros tramos

Finalizó la ejecución de los 48 pilotes y continuarán con el hormigonado de las columnas. Foto: Emiliano Ortiz.

La construcción de la Avenida Mosconi registró un nuevo avance con la finalización de los 48 pilotes que conforman la base estructural del puente elevado.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, y el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, recorrieron este martes la obra del futuro viaducto y anunciaron que podría habilitarse el tránsito en uno de los tramos.

Construcción de los apoyos del futuro puente elevado

«Las piloteras desaparecieron, ya se terminaron los 48 pilotes y ahora lo que se va a empezar a ver es la construcción de los apoyos del puente. Ya esta tarde se van a empezar a hormigonar las primeras tres columnas en el estribo sur«, detalló Nicola.

Explicó que el puente tendrá 27 columnas, distribuidas en sus nueve apoyos. Las columnas se construirán en el lugar, mientras que las vigas se fabrican fuera del sitio de obra.

«Ahora empezamos con ese trabajo de armado del puente. Ojalá para diciembre podamos llegar con todo el puente armado terminado, con la fecha para poder subir carga arriba«, sostuvo.

Foto: Emiliano Ortiz

Sobre la colectora de ingreso a la ciudad desde Cipolletti, indicó que actualmente se trabaja en la pavimentación y que la obra estará concluida en un plazo de entre 15 y 20 días.

Por su parte, el intendente destacó el avance de los trabajos y remarcó que, aunque la obra no está finalizada, logró drenar el agua durante las últimas lluvias: «Llovió una noche 37 milímetros y sirvió absolutamente para escurrir«.

A su vez, mencionó la votación para el nuevo nombre de la Avenida Mosconi y aseguró «estamos muy felices porque la ciudadanía se está expresando de manera libre. La avenida va a llevar también la marca registrada de los vecinos de la ciudad de Neuquén».

Avenida Mosoconi: habilitarán los primeros 200 metros

«En muy poquitos días vamos a estar habilitando el tránsito por tramos. Los primeros 200 metros va a ser lo primero para ya empezar a trabajar sobre colectoras«, adelantó Nicola.

Precisó que están terminando de instalarse las luminarias, mientras se están haciendo en este momento los cruces semafóricos: «Vamos a venir habilitando tramo por tramo a medida que vayamos avanzando con toda la infraestructura».

Foto: Cecilia Maletti

Además, afirmó que empezarán nuevos frentes de trabajo en los próximos días: «El pluvial longitudinal en ambas manos de la avenida, vamos a continuar con la infraestructura eléctrica abajo de veredas y todo el desarrollo de veredas, espacio verde, la bicisenda«.

Y agregó que «ya estamos organizando todos los operativos para hablar con los frentistas e ir contándoles cuál es el plan de trabajo cuadra por cuadra«.