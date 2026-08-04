Susto en una excursión: un catamarán chocó contra rocas y varios turistas fueron derivados al hospital de La Angostura

Una excursión al Bosque de Arrayanes terminó en un gran susto cuando el catamarán que trasladaba a los turistas hacia Villa La Angostura sufrió un accidente.

La embarcación, a pocos metros de llegar a la orilla sufrió un desperfecto por el cual terminó impactando contra las rocas. Como resultado, varias personas terminaron heridos y fueron hospitalizados.

Chocó un catamarán en Villa La Angostura

El incidente sucedió cuando el catamarán emprendía el regreso desde el Bosque de Arrayanes hacia Bahía Brava. De acuerdo a la información compartida por medios locales, a bordo viajaban cerca de 25 pasajeros de los cuales nueve terminaron heridos.

Desde la empresa responsable de la excursión señalaron que el capitán intentó llevar la embarcación hacia la costa tras detectar una falla mecánica, sin embargo pese a la maniobra controlada, terminó impactando contra unas piedras de gran tamaño. Como resultado, el casco sufrió una abolladura por encima de la línea de flotación de la embarcación y además por el movimiento, algunas personas trastabillaron y se cayeron.

El catamarán sufrió daños en el casco. Foto gentileza.

Luego del hecho, se puso en marcha el protocolo de emergencia y cuando el catamarán logró llegar al puerto, ya estaban a la espera dos ambulancias del hospital local para asistir a los turistas lesionados. Una nueve personas fueron derivadas por precaución, pero aseguraron que ninguno estaba grave.

La empresa aclaró que el catamarán permanecerá fuera de servicio hasta que concluyan las pericias técnicas y las actuaciones correspondientes de la autoridad marítima.

