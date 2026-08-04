El provincial de vóley llevó la ocupación hotelera de Viedma al 85% en un fin de semana

Viedma registró un incremento del 85% en ocupación hotelera a raíz de actividades deportivas con sede en la ciudad. Foto: gentileza

Viedma alcanzó un 85% de ocupación hotelera durante el último fin de semana, impulsada por la realización del Clasificatorio Provincial de Vóley Sub 14.

El certamen reunió a 47 equipos de distintos puntos de Río Negro y movilizó a jugadores, entrenadores y sus familias, que triplicaron la ocupación habitual.

En temporada baja se triplicó la demanda

Desde el área de Turismo de Viedma señalaron que el impacto fue especialmente significativo porque se produjo en una época de baja demanda con un promedio usual de ocupación del 30%.

En este sentido, señalaron que «los residenciales tuvieron muy buena ocupación por las delegaciones que vinieron», logrando casi triplicar la afluencia hotelera.

Más de 500 jugadores y jugadoras en Viedma

La competencia se desarrolló entre el viernes y el domingo, e incluyó la participación de 36 equipos femeninos y 11 masculinos, bajo la organización de la Asociación de Voleibol Viedmense con la fiscalización de la Federación Rionegrina de Voleibol.

Desde Turismo explicaron que este tipo de eventos deportivos y culturales forman parte de una estrategia para sostener el movimiento de visitantes durante todo el año, reduciendo la estacionalidad de la actividad.

En esa línea, el subsecretario de Turismo, Sergio Rodríguez, participa esta semana en la feria Meet Up, que se desarrolla en Buenos Aires y reúne a destinos, organizadores y profesionales vinculados al turismo de eventos, con el objetivo de consolidar a Viedma como sede de competencias deportivas de gran convocatoria.