Mbappé no fue convocado por el DT de Francia, en medio de las críticas por su rendimiento

Mbappé no jugará para Francia en la próxima fecha FIFA.

Kylian Mbappé no fue convocado por el director técnico de Francia, Didier Deschamps, por lo que se especula con una complicada interna entre ellos. Deschamps reveló la lista de convocados y se destacó la ausencia de Mbappé, goleador del último Mundial y gran figura de Francia, que atraviesa un flojo momento tras su arribo al Real Madrid de España.

En conferencia de prensa, Deschamps detalló que “es mi decisión, es mejor así. Puedo entender si eso no es suficiente, pero no voy a entrar en una discusión que lleve a interpretaciones. No quiero decir nada más”.

"LO HE PENSADO Y HE TOMADO ESTA DECISIÓN DESPUÉS DE UNA REUNIÓN Y CREO QUE ES MEJOR ASÍ", Deschamps y su explicación de la NO CONVOCATORIA a Kylian Mbappé.



Además, reveló que tuvo conversaciones con Mbappé, “pero no voy a entrar en eso… Podemos discrepar en ciertos temas, pero es mi responsabilidad tomar decisiones. Esa es la que he tomado sobre esta reunión. Lo repito: porque es mejor así”.

A su vez, negó que el delantero se haya negado a representar a su país: “Puedo decirle dos cosas: Kylian quería venir y no son los problemas extradeportivos los que entran en juego mientras exista la presunción de inocencia, con dos partidos por delante”.

Por último, se refirió al momento que atraviesa Mbappé en el Real Madrid: “Cada uno tiene su análisis que luego desarrolla. En cuanto a su capitanía, lo que suceda después vendrá después. No voy a plantearme una cuestión que no esté a la orden del día ahora mismo, en noviembre. Cada cosa a su debido tiempo”.

Durante la próxima fecha FIFA, la selección de Francia enfrentará a Israel y a Bélgica, en busca de un lugar en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA.