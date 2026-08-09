El escalofriante accidente de Tomás Fernández en la final del TC2000 en La Pampa

Afortunadamente, el piloto bajó por sus propios medios aunque dolorido por semejante golpe. Luego fue atendido en el centro asistencial del circuito.

Apenas se habían transitado los primeros metros de competencia para la final del TC2000 en el Autódromo de Toay (La Pampa), cuando un terrible accidente alarmó y asustó a los protagonistas de la categoría más tecnológica del país.

El piloto santafesino Tomás Fernández perdió el control de su Nissan Kicks, alistado por el equipo Pfening Competición, y salió eyectado desde el pianito hacia el paredón, pegando a gran velocidad y destruyendo su unidad tras dar varios tumbos.

⚠️ Un durísimo golpe de Tomás Fernández en el comienzo de la carrera del Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina en Toay.



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Más allá de la violencia del impacto, el joven volante oriundo de San Jorge pudo descender de la máquina por sus propios medios, aunque dolorido por semejante golpe. De inmediato, los facultativos lo trasladaron al centro asistencial del circuito para efectuarle estudios.

Al momento de llegar a boxes en ambulancia, el propio Fernández, desde la camilla de los médicos, asentó con su mano derecha al bajar de la ambulancia, confirmando su buen estado de salud. Más tarde, la categoría brindará un comunicado oficial sobre el episiodio.

La sexta fecha de la temporada del TC2000 se desarrolla conjuntamente con el Top Race en el veloz trazado pampeano.

👍 Pulgar arriba de Tomás Fernández al llegar a boxes en la ambulancia tras el durísimo choque en la final del Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina en Toay.@SuperTC2000 @ypfoficial #YPFInfinia #EnergiaArgentina #TC2000 pic.twitter.com/6wQddQL6fn August 9, 2026

«Estoy bien, sí. Un palo fuerte, estoy con algunos dolores. Pero nada grave», comentó el piloto en la transmisión de Carburando. Y agregó: «El auto me pegó un latigazo cuando agarré el piano interno y se me fue de costado hasta el paredón».