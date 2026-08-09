Frente frío en la Patagonia: hasta cuándo habrá temperaturas bajo cero en el Alto Valle y qué pasa en la cordillera
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la AIC mantienen bajo alerta por masa de aire polar y heladas al norte patagónico. Mientras en la cordillera continúan las nevadas y el viento blanco, en el Alto Valle y la meseta los termómetros marcan valores de congelamiento. Repasamos el cronograma de mejoras y la tendencia extendida.
La ola polar que atraviesa la Argentina tiene a Neuquén y Río Negro en el epicentro de las marcas heladas. Tras las alertas amarillas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) por temperaturas extremas y nieve, la gran inquietud: ¿cuándo afloja el frío?
De acuerdo con las proyecciones oficiales, la masa de aire de origen polar sostendrá marcas térmicas bajo cero y heladas severas durante los primeros días de esta semana, manteniendo el mapa en nivel de vigilancia para la salud y el tránsito vial.
El freno al congelamiento: la fecha clave del repunte de la temperatura en la Patagonia
Las condiciones atmosféricas comenzarán a mostrar un cambio paulatino hacia mediados de semana, según indica el sitio especializado Meteored, impulsadas por un giro en la circulación del viento:
- Lunes y martes (días más críticos): prevalecerán las heladas matinales profundas. En sectores de la cordillera las mínimas caerán entre -6°C y -10°C, mientras que en el Alto Valle los registros oscilarán entre -1°C y -3°C en las primeras horas.
- Miércoles (afloja la masa polar): la rotación del viento hacia el sector oeste y sudoeste permitirá un suave ascenso de los registros diurnos. Si bien las mañanas se mantendrán frías, el ambiente de congelamiento continuo comenzará a ceder.
- Jueves y viernes (Estabilización): Se prevé una tregua en las precipitaciones de la cordillera y un repunte de las máximas, que rondarán entre los 12°C y 14°C en el cordón valletano, aunque con presencia de viento moderado.
Paso a paso: cómo impacta en cada zona de Neuquén y Río Negro
La inestabilidad no golpea de la misma manera en todo el territorio de las provincias:
- Cordillera (Bariloche, San Martín y Angostura): sostienen mañanas gélidas de hasta -7°C y acumulaciones de nieve en cotas altas, con paulatino despeje hacia el martes pero persistencia de hielo sobre las rutas 40 y 237.
- Centro y Norte Neuquino (Zapala y Chos Malal): registran mínimas de entre -5°C y -7°C con nevadas intermitentes que darán paso a mañanas secas pero marcadamente heladas.
- Alto Valle (Neuquén, Cipolletti, Roca): mañanas bajo cero y tardes que no superarán los 8°C a 10°C hasta el miércoles, con cielo algo nublado y nula probabilidad de agua.
Línea de tiempo del frente frío
|Día
|Estado del Tiempo
|Rango Térmico (Alto Valle)
|Rango Térmico (Cordillera)
|Lunes
|Heladas fuertes y sol / nublado
|-1°C / 7°C
|-7°C / -1°C
|Martes
|Heladas matinales y despejado
|0°C / 9°C
|-5°C / 2°C
|Miércoles
|Rotación de viento y alivio térmico
|2°C / 12°C
|-2°C / 4°C
|Jueves
|Templado con viento moderado
|4°C / 14°C
|0°C / 6°C
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