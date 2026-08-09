Frente frío en la Patagonia: hasta cuándo habrá temperaturas bajo cero en el Alto Valle y qué pasa en la cordillera

La ola polar que atraviesa la Argentina tiene a Neuquén y Río Negro en el epicentro de las marcas heladas. Tras las alertas amarillas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) por temperaturas extremas y nieve, la gran inquietud: ¿cuándo afloja el frío?

De acuerdo con las proyecciones oficiales, la masa de aire de origen polar sostendrá marcas térmicas bajo cero y heladas severas durante los primeros días de esta semana, manteniendo el mapa en nivel de vigilancia para la salud y el tránsito vial.

El freno al congelamiento: la fecha clave del repunte de la temperatura en la Patagonia

Las condiciones atmosféricas comenzarán a mostrar un cambio paulatino hacia mediados de semana, según indica el sitio especializado Meteored, impulsadas por un giro en la circulación del viento:

Lunes y martes (días más críticos): prevalecerán las heladas matinales profundas. En sectores de la cordillera las mínimas caerán entre -6°C y -10°C , mientras que en el Alto Valle los registros oscilarán entre -1°C y -3°C en las primeras horas.

prevalecerán las heladas matinales profundas. En sectores de la cordillera las mínimas caerán entre , mientras que en el los registros oscilarán entre en las primeras horas. Miércoles (afloja la masa polar): la rotación del viento hacia el sector oeste y sudoeste permitirá un suave ascenso de los registros diurnos. Si bien las mañanas se mantendrán frías, el ambiente de congelamiento continuo comenzará a ceder.

la rotación del viento hacia el sector oeste y sudoeste permitirá un suave ascenso de los registros diurnos. Si bien las mañanas se mantendrán frías, el ambiente de congelamiento continuo comenzará a ceder. Jueves y viernes (Estabilización): Se prevé una tregua en las precipitaciones de la cordillera y un repunte de las máximas, que rondarán entre los 12°C y 14°C en el cordón valletano, aunque con presencia de viento moderado.

Paso a paso: cómo impacta en cada zona de Neuquén y Río Negro

La inestabilidad no golpea de la misma manera en todo el territorio de las provincias:

Cordillera (Bariloche, San Martín y Angostura): sostienen mañanas gélidas de hasta -7°C y acumulaciones de nieve en cotas altas, con paulatino despeje hacia el martes pero persistencia de hielo sobre las rutas 40 y 237 .

sostienen mañanas gélidas de hasta y acumulaciones de nieve en cotas altas, con paulatino despeje hacia el martes pero persistencia de . Centro y Norte Neuquino (Zapala y Chos Malal): registran mínimas de entre -5°C y -7°C con nevadas intermitentes que darán paso a mañanas secas pero marcadamente heladas.

registran mínimas de entre con nevadas intermitentes que darán paso a mañanas secas pero marcadamente heladas. Alto Valle (Neuquén, Cipolletti, Roca): mañanas bajo cero y tardes que no superarán los 8°C a 10°C hasta el miércoles, con cielo algo nublado y nula probabilidad de agua.

Línea de tiempo del frente frío