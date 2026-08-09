Intentó robar una casa y amenazó al dueño con un arma en Bariloche: quedó detenido con preventiva

Un hombre quedó en prisión preventiva por 30 días luego de ser acusado de intentar robar una vivienda del barrio Jardín Botánico de Bariloche y amenazar con un arma al propietario. El hecho ocurrió el 7 de agosto y la detención se concretó durante la madrugada siguiente, después de un operativo policial.

Según la acusación presentada por el fiscal Guillermo Lista, el sospechoso ingresó alrededor de las 20.43 a una casa tras romper el vidrio de una ventana. Una vez dentro, habría tomado prendas de vestir, herramientas, perfumes, un reloj, dinero y otros elementos.

La alarma alertó al propietario, que llegó al lugar y encontró al hombre en el interior. De acuerdo con la Fiscalía, ambos protagonizaron un forcejeo y, durante la situación, el acusado habría extraído de entre sus prendas un arma, amenazado al dueño y exigido dinero. Luego escapó con los objetos.

La persecución y el secuestro del arma

Tras el llamado al 911, efectivos de la Comisaría 28 iniciaron la búsqueda. El sospechoso fue seguido durante varias cuadras y, en el trayecto, descartó parte de los elementos sustraídos, que fueron recuperados por la Policía.

Finalmente ingresó a un predio situado en inmediaciones de Pasaje Gutiérrez y Curuzú Cuatiá, donde fue detenido con autorización de las personas que se encontraban allí. La aprehensión se produjo a las 0.50 del 8 de agosto.

Durante el procedimiento también fueron secuestradas una campera y una gorra. En una de las prendas encontraron un arma neumática símil pistola, de color negro, que quedó a disposición del Gabinete de Criminalística para las pericias.

La Fiscalía presentó como evidencia actas policiales y de denuncia, fotografías, certificados médicos, entrevistas a testigos, informes de Criminalística y registros de cámaras de monitoreo. El propietario sufrió lesiones leves durante el forcejeo.

Prisión preventiva por riesgo de entorpecimiento

El juez de Garantías Víctor Gangarrosa declaró legal la detención y tuvo por formulados los cargos por robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa, en carácter de autor. La investigación penal preparatoria tendrá un plazo de 30 días.

La defensora pública Paola del Río no objetó la legalidad de la aprehensión y planteó medidas alternativas a la prisión preventiva, entre ellas un dispositivo electrónico y una prohibición de contacto y acercamiento.

La Fiscalía sostuvo que existía riesgo de entorpecimiento porque todavía deben realizarse pericias sobre el arma y avanzar con entrevistas a testigos. El juez coincidió y además consideró la huida del acusado después del episodio y la situación de vulnerabilidad del denunciante.

Por esos motivos, dispuso que permanezca detenido hasta el 9 de septiembre a las 14. El Servicio Penitenciario Provincial definirá el establecimiento donde cumplirá la medida.