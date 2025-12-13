Mensaje de despedida de Colapinto: ¿cambia el #43 para la próxima temporada de la Fórmula 1?

Franco Colapinto terminó el pasado fin de semana su actividad en la Fórmula 1 con Alpine en 2025 en el Circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi. El piloto pilarense tuvo un cierre de temporada complicado, aunque manifestó que encara el próximo año con muchas expectativas, en el que contará con un monoplaza renovado

Tras la última carrera, Colapinto publicó un posteo de cierre de año en su cuenta de Instagram, en el que escribió: “Se van a extrañar las carreritas y el 43, pero dentro de poco volvemos”. El mensaje generó confusión entre los fanáticos, ya que muchos interpretaron que el argentino cambiaría su número para la próxima temporada, en la que debutará como piloto titular.

Sin embargo, rápidamente el joven editó la publicación para despejar cualquier tipo de duda: “Se van a extrañar las carreritas, pero dentro de poco volvemos”, corrigió.

El piloto de 22 años utiliza el número 43 en honor a su padre, Aníbal Colapinto, quien compitió en el Torneo Nacional con ese dorsal, y no tiene previsto modificarlo.

De cara a la temporada 2026, Alpine presentará el A526 el próximo 23 de enero en Barcelona. Allí, Colapinto realizará una prueba privada en el Circuit de Barcelona-Catalunya, sede del Gran Premio de España, entre el 26 y el 30 de enero. Luego, participará de las pruebas oficiales de pretemporada en el Circuito Internacional de Bahréin, programadas del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero.