Messi Leyenda: este miércoles, póster y suplemento especial de diario RÍO NEGRO
Este miércoles, diario RÍO NEGRO acompaña la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina con una edición imperdible: un póster del capitán y un suplemento especial que repasa su trayectoria, sus grandes conquistas y los momentos inolvidables de una era que ya es historia.
Este miércoles 7 de octubre, diario RÍO NEGRO acompaña la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina con una edición especial para guardar. Junto con el diario, los lectores podrán encontrar un póster de Messi, la leyenda que marcó una era del fútbol argentino, y un suplemento especial dedicado al capitán.
Messi Leyenda: una edición especial para guardar y homenajear
La edición repasará los momentos más importantes de sus 21 años con la camiseta albiceleste, sus títulos, récords y las escenas de una despedida cargada de emoción en el Monumental.
Una propuesta especial para homenajear a Messi y conservar el recuerdo de una historia que quedará para siempre en el corazón de todos los argentinos.
Comentarios