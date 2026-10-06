En la despedida de Lionel Messi, la Selección Argentina se mide con Benín en el Monumental

Lionel Messi, en su última entrada en calor con la Selección Argentina, ovacionado por todo el Monumental. (Foto: Clarín Fotografía)

Llegó el día que nadie quería que llegara. Lionel Messi disputará su último partido con la Selección Argentina este martes desde las 20 ante Benín y Lionel Scaloni ya confirmó el once inicial. El encuentro será transmitido por TyC Sports y Telefe y tendrá al chileno Fernando Véjar como árbitro.

Para una noche tan especial, el oriundo de Pujato eligió un equipo con varios de los nombres que acompañaron al capitán durante los últimos años. Emiliano «Dibu» Martínez será el arquero, mientras que la defensa estará integrada por Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico.

En el mediocampo aparecerán tres habituales: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. El volante del Inter Miami fue convocado únicamente para este partido durante la presente Fecha FIFA.

Y arriba estará el gran protagonista de la noche. Messi tendrá su último baile con la camiseta argentina, acompañado por Julián Álvarez y Lautaro Martínez. El capitán formará un tridente con dos delanteros que tuvieron un papel importante durante el ciclo de Scaloni.

Más allá de lo que ocurra dentro de la cancha, el resultado pasará a un segundo plano ante la última presentación del capitán con la celeste y blanca, que pondrá el cierre a una etapa histórica de la Selección Argentina.

La formación de Argentina vs. Benín

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi; Julián Álvarez, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.