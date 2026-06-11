Mundial 2026: 289 jugadores representarán a una selección distinta a la de su nacimiento

Cuando Argentina debute en el Mundial 2026 contará con dos futbolistas nacidos fuera del país. Giuliano Simeone llegó al mundo en Italia durante el paso de su padre, Diego Simeone, por Lazio. Nico Paz, en tanto, nació en España cuando Pablo Paz era jugador de Real Valladolid.

Ninguno de los dos es una excepción. Por el contrario, forman parte de una tendencia que atraviesa al fútbol moderno y que tendrá una presencia récord en la Copa del Mundo. De los 1.248 jugadores convocados por las 48 selecciones participantes, 289 defenderán una camiseta diferente a la de su país de nacimiento. El fenómeno alcanza al 23,15 por ciento de los futbolistas que competirán en Estados Unidos, México y Canadá.

Pero también existe el movimiento inverso. Varios futbolistas nacidos en Argentina disputarán el Mundial para otros países. Paraguay contará con Juan José Cáceres, Andrés Cubas y Alejandro Romero Gamarra, más conocido como «Kaku». Ecuador tendrá al arquero Hernán Galíndez, Uruguay a Fernando Muslera y México a Santiago Giménez, hijo del ex jugador surgido en Boca, Christian «Chaco» Giménez.

El fenómeno alcanza su máxima expresión en selecciones que han construido gran parte de sus planteles a partir de comunidades emigradas. El caso más extremo es Curazao, donde 25 de los 26 convocados nacieron fuera de la isla, prácticamente todos en los Países Bajos. También sobresalen República Democrática del Congo, con 20 futbolistas nacidos en otros países, y Marruecos, con 19.

Argentina tendrá un ejemplo cercano durante la fase de grupos. Argelia, uno de sus rivales, presentará 16 futbolistas nacidos fuera de sus fronteras. Entre ellos aparecen figuras como Riyad Mahrez y Rayan Aït-Nouri, ambos nacidos en Francia. También estará Luca Zidane, hijo del legendario Zinedine Zidane, que eligió representar a la tierra de sus ancestros.

Más allá de los números, el Mundial 2026 reflejará una realidad cada vez más frecuente. Cientos de futbolistas jugarán por sus raíces familiares, por una doble nacionalidad o por el país con el que construyeron su identidad, aunque no coincida con el lugar donde nacieron.