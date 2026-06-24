Mundial 2026: a qué hora juegan Brasil y México este miércoles 24, canales de TV y la grilla completa de partidos

El Mundial 2026 ingresa en su etapa más despiadada. Este miércoles 24 de junio, el torneo norteamericano define el futuro de tres zonas en simultáneo. Mientras la Selección Argentina ya respira aliviada con el boleto asegurado en el bolsillo para los 16avos de final, gigantes de la talla de Brasil y el anfitrión México saltan a la cancha con la obligación de sellar su clasificación para evitar un papelón histórico.

La particularidad de esta jornada de cierre es que los partidos de cada grupo se disputarán en el mismo horario para garantizar el juego limpio. Toda la actividad contará con un despliegue masivo de transmisión en el país a través de señales de cable, televisión abierta y plataformas de streaming.

Partidos de hoy: horarios, TV y canales para ver el Mundial 2026

Para que configures tus alertas y planifiques la jornada frente a la pantalla, este es el mapa completo de horarios y señales para los seis partidos de este miércoles (en hora de Argentina):

Turno de las 16:00 (Grupo B)

Suiza vs. Canadá – Estadio de Vancouver ( DSports, Telefe, Disney+ Premium, Paramount+ y Flow – Canal 109 ).

– Estadio de Vancouver ( ). Bosnia vs. Qatar – Estadio de Seattle (DSports y Paramount+).

Turno de las 19:00 (Grupo C)

Escocia vs. Brasil – Estadio de Miami ( DSports, TyC Sports, TyC Sports Play y Paramount+ ).

– Estadio de Miami ( ). Marruecos vs. Haití – Estadio de Atlanta (DSports y Paramount+).

Turno de las 22:00 (Grupo A)

República Checa vs. México – Estadio de CDMX ( DSports, TyC Sports, TyC Sports Play y Paramount+ ).

– Estadio de CDMX ( ). Sudáfrica vs. Corea del Sur – Estadio de Monterrey (DSports y Paramount+).

Grupo C: Brasil se juega la vida frente a Escocia en Miami

A partir de las 19:00, la atención del continente estará dividida. Brasil afronta una verdadera final frente a la sorprendente Escocia. El combinado liderado por Dorival Júnior no tiene margen para la especulación: necesita imponer su jerarquía y sumar de a tres si quiere asegurar el liderazgo o la clasificación directa sin depender de la calculadora de los mejores terceros.

En simultáneo, Marruecos buscará aprovecharse de la debilidad de Haití para meterse en la conversación.

Grupo A: México rinde examen ante su gente y Corea del Sur quiere el liderazgo

El cierre de la noche, pautado para las 22:00, promete máxima tensión en suelo azteca. México define su futuro en un Estadio Azteca que será una caldera frente a la República Checa, que camina por la cornisa pero conserva chances matemáticas.

Al mismo tiempo, Corea del Sur medirá fuerzas ante una golpeada Sudáfrica, buscando asegurar el primer lugar de la zona para tener un cruce más accesible en la llave de eliminación directa.

Grupo B: El anfitrión Canadá busca dar el golpe ante Suiza

La acción del miércoles romperá el hielo temprano, a las 16:00. Canadá se jugará el pasaje ante sus hinchas en Vancouver frente a Suiza, el rival más complejo de la zona. En un grupo marcado por la paridad absoluta tras los empates iniciales, el cruce entre Bosnia y Qatar en Seattle se transformará en un duelo de supervivencia donde el que pierda armará las valijas.